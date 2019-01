Valls es desmarca de Cs: "Jo mai negociaré de manera directa o indirecta la investidura amb cap formació d'extrema dreta"

Fent equilibris, però Manuel Valls ha tirat un dard aquest divendres a Ciutadans en un comunicat en què ha recalcat que és un "candidat independent" i s'ha compromès a no negociar "de manera directa o indirecta la investidura ni un pacte de govern" amb "cap formació separatista, supremacista o populista, ni d'extrema dreta ni d'extrema esquerra".

Mentre la formació taronja maniobra per desmarcar-se de Vox malgrat l' acord a tres per desallotjar el PSOE del govern a Andalusia, Valls ha emès un comunicat en què manifesta el seu "més profund pesar pel fet que l'elecció del president a Andalusia es produeixi amb els vots d'una formació d'extrema dreta, en lloc d'aconseguir-se gràcies a un pacte de totes les forces constitucionalistes". En el mateix sentit, el candidat insisteix "la seva oposició més ferma que els grans partits de la Unió Europea legitimin grups d'ideologia d'ultradreta i d'extrema esquerra" (després que ALDE expressés ahir el seu suport a Cs pel pacte amb la col·laboració necessària de Vox).

L'ex primer ministre francès va ser una de les primeres espases de Cs que va demanar públicament fer un cordó sanitari a Vox. Valls, testimoni en primera línia del creixement del Front Nacional de Marine Le Pen a França, va proposar una aliança entre el PSOE, el PP i Cs per tancar les portes al partit d'ultradreta, una estratègia similar a la que s'ha portat a terme a França, en què els partits van aliar-se contra Le Pen a les eleccions regionals del 2015.

Amb tot, el candidat a l'alcaldia de Barcelona ha anat matisant el seu discurs al compàs de les negociacions a Andalusia. A finals de desembre va donar marge a Cs i va defensar el pacte entre el partit taronja i el PP, tot i rebutjar "tot acord programàtic o de govern amb Vox".

Todo acuerdo programático o de gobierno con @vox_es sería, en cambio, un #error político y una incongruencia moral. Sería incompatible con los valores europeos que muchos de nosotros defendemos. — Manuel Valls (@manuelvalls) 27 de diciembre de 2018

Aquest divendres ha tornat a defensar el pacte entre Cs i el PP, "clarament reformista". "Em consta que Cs explorarà sempre totes les vies possibles per prescindir de l'extrema dreta en la vida política andalusa fins a retornar-la al lloc marginal que ha tingut des de la Transició", ha dit. Amb tot, ha lamentat que el govern andalús es conformi amb els vots de Vox, i n'ha responsabilitzat el PSOE. "M'ha decebut molt que el PSOE no hagi tingut altura de mires, responsabilitat i sentit d'estat per facilitar amb la seva abstenció una transició que impedís el protagonisme de la ultradreta", ha conclòs.

No obstant això, Valls també ha marcat distàncies amb Cs: en el comunicat ha insistit que és un "candidat independent" i que no és "membre de cap partit". "La meva única lleialtat és per a Barcelona i els barcelonins, amb els valors de la democràcia liberal i social, de la Constitució Espanyola i amb el projecte de construcció europea", ha deixat clar.

Paral·lelament a les declaracions de l'ex primer ministre francès, el PSC ha demanat a Valls que prescindeixi del suport de Cs després del pacte amb Vox. Recordant que l'ex primer ministre francès es va oposar a un pacte programàtic amb l'extrema dreta, López l'ha instat a ser "coherent" i "actuar en conseqüència": "Hauria de ser decidir sobre la seva candidatura i prescindir del suport de Cs", ha dit en roda de premsa a la seu del PSC.