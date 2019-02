Artadi creu que és "poc realista" demanar la fi immediata de la repressió per tramitar els comptes de l'Estat

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha considerat que era "poc realista" per part dels republicans posar com a condició per tramitar els pressupostos de l'Estat la fi immediata de la repressió. Tant el Govern com el PDECat i els republicans comparteixen la condició de demanar un espai de diàleg entre governs i partits estatals amb una mediació internacional per abordar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, però el partit d'Oriol Junqueras també exigeix la "fi de la repressió". "Si la fi de la repressió vol dir aturar el judici, estem fent un exercici poc realista", ha reblat Artadi a la sortida de la segona reunió de la taula de diàleg entre partits catalans.



Artadi, que ha deixat clar que tots estaven d'acord a "aturar la repressió", ha afegit: "No sé exactament què vol dir la fi de la repressió. Si vol dir aturar el judici és poc realista i haurà de ser ERC qui precisi què vol dir". En aquest sentit, ha remarcat que el termini per aconseguir-ho s'acaba el 13 de febrer, quan s'han de votar les esmenes a la totalitat als comptes de Pedro Sánchez.

En el cas dels presos de JxCat, ha demanat en diverses ocasions que no siguin "moneda de canvi" en les negociacions amb el govern espanyol. Fonts del Govern afegeixen que al document que negocien amb la Moncloa -pilotat per Artadi i el vicepresident, Pere Aragonès- no s'ha inclòs aquesta condició d'Esquerra, sinó que les converses se centren en els espais de diàleg per resoldre el conflicte.

Prèviament, el portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, havia assegurat que havien posat dues condicions: la fi de la repressió i la taula de diàleg a Madrid. Preguntat sobre com es mesurava aquesta condició, s'ha limitat a dir que el govern espanyol tenia "capacitat d'incidir respecte a l'Advocacia i la Fiscalia" en relació amb el judici de l'1-O. Ha afegit, a més, que operacions policials com la que fa uns dies es va viure a Girona no hi ajudaven. Amb tot, i a falta de tres dies perquè s'acabi el termini de presentació d'esmenes a la totalitat als comptes de Sánchez –que ERC ja ha presentat–, Sabrià ha augurat: "L'esmena a la totalitat ha vingut per quedar-se".