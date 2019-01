Artadi no descarta que el PDECat i ERC permetin la tramitació dels pressupostos de Sánchez

El Govern no assegura que el PDECat i ERC es neguin a la tramitació dels pressupostos de Pedro Sánchez. En roda de premsa aquest dimarts, la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha remarcat que aquests últims dies diversos dirigents dels dos partits s'han inclinat per oposar-se a aquest primer tràmit parlamentari dels comptes. Així ho van manifestar tant el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, com el president del PDECat, David Bonvehí.

Tanmateix, Artadi ha anotat que hi ha un emplaçament a parlar amb els grups parlamentaris al Congrés i els partits que tenen representació a la cambra baixa per acabar de tancar la posició de les forces independentistes en aquest assumpte. La portaveu de l'executiu ha assegurat que les converses s'estan fent amb "consens" dins del Govern i amb "coordinació" amb ERC i el PDECat.

En aquest sentit, Artadi ha assegurat que no ha canviat res pel que fa al posicionament del Govern sobre els pressupostos de Pedro Sánchez. "Estem en el mateix punt que fa dos mesos", ha anotat la portaveu de l'executiu, que ha assenyalat que no es pot separar la situació de judicialització del conflicte català amb els comptes espanyols. "Vam fer un tímid pas endavant el 20 de desembre, però per entrar a la negociació depèn que Sánchez posi una solució política. Ens agradaria que ho fes, però estem molt lluny", ha insistit. Sánchez ha anunciat que serà aquest divendres quan el consell de ministres aprovarà el projecte de pressupostos generals de l'Estat malgrat no tenir garantits els suports per a la seva tramitació al Congrés.

Artadi s'ha referit també a les paraules de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, que en una entrevista a RAC1 ha assegurat que "no s'ha de deixar caure Sánchez" perquè "l'alternativa és molt pitjor". La portaveu de l'executiu ha puntualitzat que Bassa no parla d'aprovar pressupostos i ha recordat que és "potestat" del president espanyol convocar eleccions i que, per tant, l'independentisme no hi té res a fer.

De cara a una pròxima trobada amb la Moncloa, Artadi ha explicat que les dues administracions treballen per buscar una data, a banda d'haver intercanviat esborranys i documents. "Insistim per part nostra que a banda d'una nova reunió, cal definir el format i la metodologia", ha apuntat.