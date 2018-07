Artadi demana "passes endavant" a Sánchez amb l'autodeterminació però admet que cal un "punt de paciència"

El Govern encara la reunió de la Comissió Bilateral d'aquest dimecres a la tarda (16.30 hores a la Sala Tarongers del Palau de la Generalitat) amb la qüestió del dret d'autodeterminació sobre la taula, tot i que amb poques esperances que el govern espanyol satisfaci les aspiracions de l'executiu català. En la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu, Elsa Artadi, ha demanat a Pedro Sánchez que faci "passes endavant" i ha assegurat que el Govern continua esperant quina és la seva proposta per a Catalunya. Tot i la petició, la consellera de la Presidència ha reconegut que cal "un punt de paciència" perquè és un tema que "no se soluciona en un dia".

Artadi, però, ha donat per bo el missatge de Puigdemont en què avisava de l'esgotament del "període de gràcia" de Sánchez i ha subratllat que la Moncloa encara no ha passat "de les paraules". "Si el tarannà més dialogant no es transforma en res i a la pràctica l'aproximació del govern espanyol és la mateixa amb Sánchez que amb Rajoy, no té massa sentit", ha apuntat Artadi, que ha recordat que es va donar suport a la moció de censura per explorar un govern "diferent" que "volia resoldre de manera política una situació que és política".

El Govern és conscient que hi ha "reticències" i que la "distància és gran" entre les dues administracions sobre la qüestió catalana i és per això que la Generalitat vol veure si hi ha "marge per treballar" amb la Moncloa. Artadi ha insistit que la Comissió Bilateral serà una bona oportunitat per palpar la predisposició del govern espanyol i ha deixat clar que és Sánchez qui té la pilota a la seva teulada. Preguntada per l'estabilitat de la governabilitat a l'Estat, Artadi ha assegurat que pot quedar "en entredit" en funció de la resposta que tinguin "els propers dies" en relació a l'autodeterminació i de com comenci el nou curs parlamentari al Congrés.

Acords i propostes a la tardor

En aquest sentit, Artadi ha situat la tardor com l'horitzó temporal en què el Govern espera propostes en ferm de la Moncloa, tant sobre la qüestió del referèndum -al qual ha reiterat que l'executiu català "no pot renunciar"- com a temes competencials que s'abordaran a la Comissió Bilateral. En aquest sentit, la consellera ha apuntat que la intenció de la reunió d'aquest dimarts, que ha assegurat que es preveu llarga, és la calendarització i la constitució de grups de treball que puguin començar a enfilar acords i materialitzar-los a partir de la segona trobada de la Comissió Bilateral que hauria de tenir lloc a la tardor.

El conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, presidirà la reunió i estarà acompanyat d'Artadi i el conseller d'Economia i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, pel que fa a la delegació catalana. També hi seran presents la secretària d'Acció Exterior, Mercè Salvat o el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, i el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Aleix Villatoro. La delegació espanyola estarà encapçalada per la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i comptarà també amb els secretaris d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez, d'Hisenda, Inés María Bardón, d'Infraestructures, Pedro Saura, i de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla. A més, també hi haurà la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el secretari de la representació de l'Estat espanyol, José María Pérez.

Cap contacte amb Felip VI

Sobre la suposada voluntat del Felip VI de "bastir ponts de diàleg" en relació a la qüestió catalana, Artadi ha indicat que al Govern no li ha arribat "cap oferta per dialogar per part de la Casa Reial". La portaveu de l'executiu ha assenyalat que a la conversa del reiamb representants del govern i el parlament balear es va abordar que Sánchez i Torra havien entrat en un "marc de diàleg bilateral" però que "no es va anar més enllà".