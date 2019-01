Artadi reconeix que hi ha un "debat obert" sobre integrar-se a la candidatura de JxCat a Barcelona

Elsa Artadi confirma que hi ha un "debat obert" sobre la possibilitat que creui la plaça Sant Jaume i s'integri en la candidatura de JxCat a Barcelona. De cara a les eleccions municipals, l'espai liderat per Carles Puigdemont pensa en la portaveu de l'executiu per acompanyar Joaquim Forn al capdavant de la candidatura, a l'espera d'una decisió definitiva.

En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del consell executiu, la mateixa Artadi ha reconegut que existeix el debat però que encara no està tancat. Preguntada per si ella té la voluntat de fer el pas, s'ha limitat a respondre que s'està en converses dins l'espai. Els últims dies l'ARA ja ha explicat que ben aviat es tancarà aquesta qüestió i que ara mateix es dibuixaria una candidatura encapçalada per l'exconseller Forn, amb una llarga trajectòria al consistori al grup municipal de CiU i el PDECat, seguit d'Artadi o bé de Neus Munté. L'exconsellera va guanyar les primàries del partit i avui dia és oficialment l'alcaldable del PDECat, per bé que es dona per fet que no serà la cap de llista i ella mateixa no s'ha negat a ocupar altres llocs de la llista.

El trencaclosques comportaria canvis al Govern, ja que Artadi deixaria lliure el càrrec de portaveu i la conselleria de la Presidència. El més ben situat per fer el salt seria el titular de Territori, Damià Calvet, pròxim al seu predecessor al càrrec, Josep Rull. Tanmateix, fonts del seu entorn puntualitzaven que aquest és "un escenari". Si tot plegat fos així, hauria de ser una dona qui rellevés Calvet a Territori per complir així amb la paritat al consell executiu.