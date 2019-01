Artadi prepara el salt a Barcelona sense un substitut clar

Els pròxims dies es prendrà una decisió definitiva sobre la candidatura de JxCat a Barcelona, i si finalment es concreta el tàndem Joaquim Forn - Elsa Artadi hi haurà canvis al Govern. Artadi és portaveu i consellera de la Presidència i, des que valora la decisió de fer el salt a Barcelona -la setmana passada ho va abordar amb l’expresident Carles Puigdemont a Waterloo- es plantegen noms per substituir-la al capdavant del departament. Tot i que la decisió d’Artadi pot ser imminent, el substitut encara no està clar.

Segons diverses fonts consultades per l’ARA, un dels perfils que en les últimes hores està sobre la taula és el de la diputada del PDECat a Madrid Lourdes Ciuró, malgrat que és alcaldable per Sabadell, cosa que seria un escull per entrar al Govern perquè s’hauria de buscar un nou candidat per a la capital vallesana. Advocada de professió, Ciuró és pròxima a Puigdemont i una de les dirigents del partit que ha mostrat més suport a la Crida. Fonts de l’entorn de la diputada del PDECat, però, afirmen que no té cap proposta formal i que, ara per ara, la seva aposta és per a les eleccions municipals. Amb tot, el de Ciuró no és l’únic nom que s’està valorant. De fet, el primer escenari era fer una remodelació de l’executiu i situar l’actual conseller de Territori, Damià Calvet, a Presidència. Calvet compta amb una llarga experiència dins l’administració i és pròxim a l’exconseller Josep Rull. Ara bé, això també suposaria un canvi en l’equilibri de famílies de l’espai de JxCat que hi ha dins del Govern. Fins ara eren Turull i el seu entorn qui tenia més ascendència en el departament de la Presidència, un fet que canviaria amb l’arribada de Calvet a la conselleria. En aquest sentit, altres fonts posen més noms sobre la taula, com el de la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, o el de l’alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, pròxima a Turull, o els de les conselleres Laura Borràs i Àngels Chacón. El debat de famílies és bàsic per entendre l’elecció, que arriba en un moment especialment convuls per a l’espai, el de la fundació de la Crida el 26 de gener i les candidatures a les eleccions municipals i europees del mes de maig.

Una altra de les variables que es valoren, segons fonts governamentals, és no moure peces que ja funcionen: tant Calvet com Borràs i Chacón dominen el seu actual àmbit de gestió. Qualsevol canvi, a més, haurà de complir els criteris de paritat del Govern en les conselleries i les secretaries generals dels departaments. Fonts de l’entorn de Torra, que és qui, de fet, té la potestat dels nomenaments, asseguren que si s’ha de prendre una decisió serà “aviat”, però defugen el debat dels noms.

La decisió de la consellera

En resposta a una pregunta sobre el seu salt a Barcelona, ahir Artadi, en la roda de premsa posterior al consell executiu, va afirmar que encara no ha pres cap decisió. “El debat està obert [...] Som al mateix lloc que la setmana passada”, va dir, malgrat que diverses fonts de JxCat donen el pas gairebé per “tancat”. “La decisió l’ha de prendre ella”, asseguren des del seu entorn, després que n’hagi parlat tant amb l’expresident Carles Puigdemont com amb els presos a Lledoners, ja que faria tàndem amb l’exconseller d’Interior pres Joaquim Forn.

Des del PDECat, David Bonvehí va afirmar dilluns que “l’únic requisit” del partit en aquest debat és que la llista ha de ser avalada per Neus Munté, que va guanyar les primàries per ser alcaldable i va beneir la filosofia de JxCat de bastir una “llista transversal”. Fonts del partit expliquen, de fet, que la voluntat de Forn és aglutinar gent del PDECat, JxCat i la Crida, a més de sumar l’actual delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, que va decidir fer el pas en solitari. “Ens costa encaixar totes les peces”, admet un coneixedor de la negociació, que vaticina que la decisió -“com sempre”, diu- s’acabarà prenent a l’últim moment.