Artadi qualifica de "decebedora" la primera bilateral i avisa Sánchez que no li garantirà el suport si actua com Rajoy

L'endemà de la primera reunió bilateral Generalitat-Estat després set anys, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha qualificat la trobada de "decebedora", perquè ha assegurat que no es va poder abordar amb profunditat el conflicte polític català, però tampoc els temes sectorials que afecten Catalunya. "Es va poder parlar de tot amb franquesa, però va ser decebedor que no es pogués anar més enllà no només per abordar el conflicte polític, sinó també en l'àmbit sectorial", ha criticat en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Es van limitar a recepcionar", ha afegit. Per Artadi, els representants del govern espanyol haurien d'haver portat "els temes més urgents, més treballats".

Per aquest motiu, Artadi ha advertit al govern espanyol que si les seves polítiques amb Catalunya segueixen el patró de l'anterior executiu, no els hi garantiran el seu suport al Congrés dels Diputats. "Si el comportament del PSOE és el mateix que el del PP no hi ha cap motiu per donar suport a Pedro Sánchez com no n'hi havia per donar-ne a Rajoy". Els vots dels grups independentistes catalans són claus per garantir l'estabilitat de l'executiu de Pedro Sánchez, després que li donessin suport a la moció de censura que va servir per fer fora l'expresident espanyol Mariano Rajoy de la Moncloa.

Així, per Artadi, l'actitud que la delegació espanyola va tenir quan els representants del Govern català van posar sobre la taula la situació dels presos polítics i exiliats i el dret a l'autodeterminació, no va ajudar a aproximar posicions. La portaveu del Govern ha assegurat que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, es van limitar a dir que "la justícia és independent" quan la delegació catalana, encapçalada pel conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va posar sobre la taula que l'anterior Govern català estigui a la presó o a l'exili. "D'aquí a una estona me'n vaig a Lledoners, això no és tenir una situació de normalitat", ha dit Artadi.

La consellera de la Presidència també ha explicat que quan van proposar abordar la qüestió del dret a l'autodeterminació a través d'un grup de treball, Batet, va respondre'ls que aquest grup de treball no hi cap dins la comissió bilateral, perquè no és l'òrgan corresponent a debatre-ho. "Estem disposats a tractar aquest tema en l'òrgan que ells considerin, perquè la raó no pot ser que la bilateral no serveix per això", ha rebatut Artadi. La portaveu del Govern, a més, ha assegurat que ahir també va posar sobre la taula mirar "quins marges té la Constitució" per posar a la pràctica el dret a l'autodeterminació. "Sempre hem dit que dins la Constitució hi cap molta cosa", ha assegurat.

Sense descartar la via unilateral

Artadi ha admès que un dels objectius del Govern per aquesta legislatura és celebrar un altre referèndum. "Si no n'hi pot haver un altre, haurà de servir l'1-O", ha dit la portaveu del Govern. A més, ha afegit que no descarten la via unilateral per tirar endavant la República, però que insistiran en la camí "del diàleg i el referèndum acordat, perquè és el camí que té un ampli consens". En aquest sentit, ha admès que Catalunya encara no és una República, sinó que s'ha d'acabar de "materialitzar". Paral·lelament a l'acció del Govern, l'expresident Carles Puigdemont està posant en marxa el Consell de la República, que ha assegurat que no rebrà cap diner públic, sinó que és un "ens privat". "No està contemplat tampoc que rebi ajuts públics", ha assegurat.



Sobre les discrepàncies entre JxCat i ERC, Artadi ha assegurat que "s'han arreglat els mecanismes de coordinació" entre les dures formacions, però ha admès que encara no hi ha un acord sobre com substituir els diputats suspesos. "S'està treballant en el marc de la mesa del Parlament i en coordinació amb el Govern", ha explicat Artadi. La consellera de la Presidència ha explicat que intentaran parlar amb al CUP sobre els pressupostos, però també s'obriran a fer-ho amb els comuns.

Pel que fa a un possible avançament electoral, Artadi ha afirmat que ara per ara no està sobre la taula, però ha reconegut que és un tema que no han "debatut". "M'agradaria que la legislatura pogués ser productiva", ha dit, tot i que no ha volgut contestar si li agradaria que fos de quatre anys.