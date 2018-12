Artadi creu que "no és realista" pensar que de la reunió entre el Govern i la Moncloa en sortirà "un acord tancat"

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha posat en dubte aquest dijous que de la reunió prevista per a aquesta tarda a Barcelona entre l’executiu català i la Moncloa en surtin resultats tangibles. "Pensar que avui sortirem amb un acord tancat crec que no és realista", ha expressat en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', en què ha recordat que el Govern havia demanat "fer una reunió dels dos executius, però a Madrid es va trobar poc pràctic". Malgrat que la trobada està confirmada per a les 18 hores, encara s'ultimen les seves condicions fins a l'últim moment: "Ara estem tancant si serà de tres per tres membres de cada govern o de quatre per quatre".

Per la seva banda, el PSOE manté que no es tracta d'una reunió bilateral entre els dos executius, però la portaveu del PSOE al Congrés de Diputats, Adriana Lastra, ha assegurat que en la reunió entre Torra i Sánchez hi haurà més persones. "Una reunió de dos governs, de dos estats, no és el que se celebrarà. Serà una reunió entre el president de la nació i el president d'una comunitat autònoma, si de cas, acompanyat d'altres persones", ha assenyalat en una entrevista a la Cadena SER recollida per Europa Press. I ha insistit: "Es reuniran aquesta tarda, acompanyats d'altres persones, però, en tot cas, la trobada es produirà i fa temps que hi treballem".

Les contradiccions del PSOE

Pel que fa als continguts que es tractaran en la trobada al Palau de Pedralbes, Artadi ha assegurat que no han volgut "posar cap línia vermella". "És fonamental posar els mecanismes perquè aquest diàleg realment pugui existir", ha exigit, com també ha demanat al PSOE que aclareixi la seva posició sobre l'aplicació de l'article 155. "S'ha de posar sobre la taula si segueixen el mateix camí que va iniciar Rajoy o decideixen anar per un altre camí", ha explicat.

En aquest sentit, la portaveu del Govern ha criticat les "dues ànimes" del PSOE pel que fa a Catalunya. Artadi ha diferenciat entre els que "fan seguidisme del PP i de Cs" i els que "han intentat modelar la veu". "Van fent tombs d'una banda a l'altra, necessitem saber on és el PSOE", ha demanat. "Portem sis mesos de govern de Sánchez i no hem sentit cap proposta. És més, sentim coses molt contradictòries: o apel·lacions a un 155 indefinit o un Zapatero dialogant que evita fer desqualificacions", lamenta. Artadi ha aprofitat per carregar contra el líder del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat d'utilitzar "qualsevol excusa per carregar-se la democràcia a Catalunya".

"Confiança plena en la ciutadania"

Sobre les protestes previstes per demà amb motiu de la celebració del consell de ministres a Barcelona, la consellera ha assegurat que tenen "plena confiança en la ciutadania i la seva responsabilitat" i ha convidat a "aïllar qualsevol possible incident": "Això no ens representa". "Compartim i entenem que la gent vulgui protestar però ha de ser compatible amb els altres drets", ha avisat la consellera, que ha lamentat l'elecció de la ubicació on se celebrarà el consell de ministres, la Llotja de Mar. "El govern espanyol ha escollit el pitjor lloc i sense preguntar –ha criticat Artadi–. Que la gent sigui conscient que l'actitud ha estat «El gobierno de España se reúne cuando quiere y donde quiere »".

Quant als dispositius de seguretat previstos, Artadi s'ha mostrat en contra de la presència d'efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en motiu d'aquest acte polític. "Ja sabem què va passar l'últim cop", ha dit, i ha reivindicat que la dotació dels Mossos és "suficient per garantir l'ordre".

Justament avui també s'han expressat en la mateixa línia els presos polítics que, en una carta conjunta, han demanat a la ciutadania de Catalunya el desenvolupament d'una "mobilització cívica i pacífica", ja que, diuen, aquesta ha sigut una"constant vital del moviment independentista".

En vigílies del 21-D, avui se celebra el sopar de Foment, que entrega les Medalles d'Honor i els XI Premis Carles Ferrer Salat, un esdeveniment al qual Artadi ha dit que "no és segur que hi vagin els dos presidents, tot i que sí que hi aniran membres" dels dos executius.