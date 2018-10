Artadi descarta eleccions abans del judici de l'1-O i no preveu que coincideixin amb les municipals del maig

Malgrat les discrepàncies entre JxCat i ERC de les últimes setmanes, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, descarta un avançament electoral. De fet, rebutja unes eleccions abans del judici de l'1-O, però tampoc veu com una opció que els comicis coincideixin amb les eleccions municipals i europees del mes de maig. En una entrevista a RAC1, Artadi creu que "no tindria cap sentit" afrontar un judici amb un campanya electoral pel mig.

De cara als comicis europeus, Artadi obre la porta a presentar-se amb una candidatura conjunta de l'independentisme i veu amb bons ulls una llista unitària encapçalada per Oriol Junqueras -el nom que ERC ja ha confirmat que serà el número u de la seva llista-. "Per nosaltres el problema no serà qui lidera aquesta llista", ha afirmat. Sobre la candidatura per Barcelona, Artadi ha explicat que "s'està acabant de definir" i ha insistit que ella és partidària d'una llista unitària per la capital catalana. "No ho descartarem mai, si després no pot ser, doncs no pot ser", ha dit.

"Hem vist que passa quan frenem: ve una piconadora i et passa per sobre"

"Hem vist que passa quan frenem: ve una piconadora i et passa per sobre". Amb aquestes paraules, Artadi, ha fet autocrítica sobre la gestió de la DUI de fa un any. La portaveu del Govern ha assegurat que no va ser un "error" que el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no convoqués eleccions autonòmiques anticipades perquè ha assegurat que "la repressió hagués estat igual" i "hagués debilitat encara més" el moviment independentista. Ara bé, Artadi considera que si es fa una altra DUI el Govern no la pot deixar a mitges: "No podem aturar-nos perquè quan ho fem, ells agafen força".

La decisió de Carles Puigdemont va anar precedida de discrepàncies entre el PDECat i ERC. Unes divergències que s'han accentuat en els darrers dies arran de les suspensions dels diputats processats per rebel·lió. Amb tot, Artadi ha assegurat que "no hi ha crisi" entre JxCat i ERC, sinó que simplement hi ha "desavinences en determinats temes" com ara les suspensions dels diputats. "JxCat i ERC tenen visions diferents de com s'ha de procedir en temes que no hi ha un manual establert perquè no ens hi hem trobat mai", ha defensat.

L'aprovació dels pressupostos

Artadi creu que les condicions per aprovar els pressupostos de l'Estat no només s'han de centrar en els presos, sinó que el conflicte polític de Catalunya va més enllà: "El conflicte polític el tenim perquè hi ha una majoria d'aquest país que vol votar". "Els presos i l'exili és la part més dura i crua de la repressió, però no ho podem centrar tot en ells", ha afirmat. En aquest sentit, ha avisat al president espanyol, Pedro Sánchez, que depèn d'ell tenir uns comptes pel 2019 o no: "Si vol resoldre la qüestió catalana de forma política, hi haurà pressupostos, sinó, no".

En aquest sentit, per Artadi l'estratègia de l'independentisme ha de passar, en part, per donar o no estabilitat a Madrid. Així, la consellera de la Presidència diu que hi ha "unitat" amb ERC a l'hora de prendre decisions conjuntes en relació als pressupostos estatals.

La creació de la Crida

Després de l'acte de la Crida d'aquest cap de setmana, Artadi ha definit aquesta iniciativa com un "moviment polític per un moment concret" que té per objectiu "fer efectiu el mandat de l'1-O". "Un cop s'hagi fet efectiva la República, es dissoldrà", ha afirmat. Artadi considera que seria un "fracàs" que la Crida continués existint com a moviment polític d'aquí a 50 anys.

"Hi ha gent que ve de totes les tendències, de totes les famílies", ha assegurat Artadi, que ha afirmat que no volen "trepitjar" els partits polítics actuals. "Si en algun moment s'ha de presentar en unes eleccions, ho decidiran els fundadors", ha explicat. La consellera, però, ha dit que no és "l'objectiu", però que podria fer-ho quan calgués. "El mandat de l'1-O és el que guia la Crida, prioritzem el diàleg, però no podem renunciar a res", ha reiterat Artadi. "Si renunciem a totes les potes que podem tenir, quin poder tenim?", s'ha preguntat la consellera.

D'altra banda, Artadi ha demanat als partits polítics, especialment al PDECat i ERC, que permetin la doble militància per tal que els seus militants es puguin adherir a la Crida. "La Crida no pretén substituir els partits, perquè un cop assoleixi el seu objectiu, tothom s'haurà d'endreçar ideològicament", ha explicat.