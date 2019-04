Iglesias fa una crida a garantir un govern d'esquerres per reprendre el diàleg amb Catalunya

El cap de llista d’Unides Podem, Pablo Iglesias, s'ha postulat com l'única alternativa per desencallar el procés sobiranista i ha fet una crida als votants socialistes perquè els votin davant el previsible pacte entre el PSOE i Ciutadans després del 28 d'abril: "Som l'única garantia que hi hagi un govern d'esquerres que aposti pel diàleg, perquè el PSOE no descarta un acord amb Cs i si els números sumen els poders econòmics pressionaran en aquest sentit".

En l’acte central de campanya a la plaça de Can Fabra al barri de Sant Andreu de Barcelona, davant gairebé un miler de persones, Iglesias ha reiterat que "el conflicte polític no es resoldrà amb presó ni jutges sinó dialogant i fent política". Iglesias s'ha mostrat convençut que "molta gent que va votar ERC o la CUP a les eleccions catalanes ara votarà Asens, que és una garantia per a Catalunya perquè s'ha guanyat el respecte de tothom per engegar un diàleg més necessari que mai".

"En aquestes eleccions ens juguem el futur i ens hem guanyat el dret de governar perquè es poden canviar les coses, com ha passat a Barcelona, i per això estic convençut que tornarem a guanyar les eleccions generals per tercera vegada", ha subratllat Iglesias, que ha tret pit de la gestió d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona recordant, per exemple, que "hi ha augmentat un 50% la inversió social".

En un míting sense el candidat d’En Comú Podem, Jaume Asens, que es preparava per al debat de TV3, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sigut l'altra gran protagonista amb un discurs molt dur contra ERC, partit que segons totes les enquestes els destronarà després d'haver guanyat els dos últims comicis al Congrés.

Colau carrega contra ERC

"Ara Rufián parla de diàleg, de no fixar condicions. ¿No ho podíem haver fet abans, això?", s'ha preguntat Colau, que ha deixat clar el seu compromís amb la llibertat dels presos, però de la mateixa manera ha demanat als republicans "responsabilitat per defensar els drets socials". "Que deixin de governar amb la dreta catalana corrupta o que es treguin la E d'Esquerra", ha etzibat.

"He tingut una decepció molt gran amb ERC perquè pensava que serien aliats, però sempre pacten amb la dreta corrupta catalana aprovant retallades i concerts per a l'escola religiosa sense perseguir el frau fiscal", ha afegit Colau en un discurs sense concessions. "No han volgut pactar amb el govern més republicà de la història de Barcelona. ¿I de veritat es diuen ERC quan pacten els pressupostos amb la dreta catalana?", ha continuat la coordinadora dels comuns.

"Tampoc entenc que després de tota la repressió i que ens hàgim personat en totes les causes contra la violència de l'1-O a Barcelona, ERC no actuï de la mateixa manera amb els drets socials", ha denunciat Colau davant el rebuig d'ERC als comptes municipals en tot el mandat. "¿Que són de segona, aquests drets? ¿Que són menys importants que els drets civils?", ha carregat Colau, que ha criticat ERC per tombar també "els pressupostos més socials de la història de l'Estat gràcies a Podem".

Colau no ha desaprofitat l'ocasió per carregar contra el PSOE per les seves "renúncies socials" i "no regular, com es van comprometre, el preu del lloguer, sucumbint als fons voltor i a l'especulació". "Vergonya d'un partit socialista que prefereix pactar amb Cs i no amb Podem: si realment són d'esquerres, que diguin ben clar que no pactaran amb Rivera", ha afirmat.

Defensa de la immersió lingüística

El número 5 de la candidatura, Joan Mena, ha alertat que si el PSOE pacta amb Ciutadans la immersió lingüística a l'ensenyament públic perilla. "En aquestes eleccions el model educatiu està en joc perquè Cs va néixer per carregar-se el català a l'escola i és el primer que demanarà als socialistes si arriben a un acord", ha avisat Mena, que ha recordat: "Els castellanoparlants són els que més ho defensem perquè és el que ens ha permès ser bilingües a gent com jo, de pares andalusos que van venir aquí als anys seixanta". "Parlen d'igualtat però es volen carregar un model educatiu que cohesiona la nostra societat", ha lamentat el número 5 de la candidatura.

El número 4, Gerardo Pisarello, ha destacat la determinació d'Iglesias en la defensa d'una sortida negociada al conflicte català. "En 40 anys no havíem escoltat cap veu d'àmbit estatal que plantés cara a l'Espanya antidemocràtica i defensés el dret a decidir i un Estat plurinacional perquè la majoria de catalans tinguem més motius per construir un projecte en comú que no pas per marxar". Pisarello ha instat, per aquest motiu, a treballar colze a colze amb l'Espanya antifeixista: "Espanya no canviarà si Catalunya no hi posa tota la seva força perquè aquest canvi sigui possible".