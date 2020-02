Asens creu que el referèndum d'independència arribarà aquesta dècada

El portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, considera que "tard o d'hora" l'encaix de Catalunya a l'Estat s'haurà de resoldre a les urnes i espera i creu que es farà aquesta dècada. "Seria una mostra de salut democràtica. Seria important reconèixer a Catalunya com a subjecte polític d'aquest dret. Crec que no ens ha de fer por que la ciutadania es pronunciï a les urnes sobre això", ha argumentat en una entrevista publicada aquest dilluns a 'El Periódico'.

Asens ha afegit que una consulta sobre el futur de Catalunya hauria d'arribar simultàniament amb el referèndum sobre la monarquia, ja que "quan es donin les condicions" per a una votació es donaran per a l'altra. Segons ell, formen part d'"un mateix malestar: l'organització institucional i territorial del règim del 78".

D'altra banda, el president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés també creu que els presos es podrien beneficiar d'una reforma del Codi Penal abans que acabi l'any. "En els pròxims mesos podríem aprovar la reforma que tindria com a conseqüència que els presos recuperin la llibertat", ha conclòs. Segons Asens, es podria fer una "reforma singular" de les qüestions "més urgents", com és el delicte de sedició, perquè " té a veure amb una interferència del poder judicial en el legislatiu". En aquest sentit, assegura que "l'estat de dret funciona per l'imperi de la llei i no per l'imperi dels jutges", que, segons ell, han exercit una funció que no els tocava fent "una interpretació del delicte de sedició que desfigura el que està previst per llei".

Pel que fa a la taula de negociació entre governs, Asens no veu necessari que els comuns tinguin un representat propi perquè ja hi serà el vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias. "El seu full de ruta és el mateix que el nostre", ha dit, tot i afegir que la posició que defensarà en aquesta taula "serà la del govern [espanyol], no la dels comuns ni Unides Podem".