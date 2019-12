El PSOE espera el sí definitiu d'ERC per anunciar l'acord

L’acord entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez és imminent i, segons admetien ahir fonts republicanes, està “gairebé fet”, de manera que es podria donar a conèixer en les pròximes hores. Davant la pressa dels socialistes, però, Esquerra deixava clar ahir al vespre que el partit descarta celebrar un consell nacional per validar un eventual pacte abans d’acabar l’any. Una afirmació que introdueix un nou condicionant en l’enrevessat calendari de la investidura i que complica però no impedeix que Sánchez revalidi el càrrec abans de Reis, tal com voldria.

Fonts d’Esquerra van confirmar que avui es reunirà l’executiva del partit i que, en els pròxims dies, s’analitzarà internament la “proposta” del PSOE i l’“estat de la negociació”. La validació és lenta, ja que els negociadors han de consultar cada moviment a Lledoners amb Oriol Junqueras i necessiten també l’aval dels òrgans interns, però l’entesa amb Madrid pràcticament es dona per feta. La clau de volta, juntament amb una inconcreta fi de la judicialització, és la taula de negociació entre governs per abordar la sortida al conflicte entre Catalunya i Espanya, en la qual -segons va especificar el vicepresident Pere Aragonès- s’hi ha de poder parlar de tot i ha de comptar amb un calendari i garanties de compliment sobre el que s’acordi. Tot i deixar clar que no hi haurà una sortida per a l’autodeterminació, els socialistes han donat senyals que el format de la mesa no serà un problema, de manera que el sí definitiu d’ERC quedaria només pendent de l’opinió de l’Advocacia de l’Estat sobre el reconeixement de la justícia europea de la immunitat d’Oriol Junqueras, que podria fer-se pública avui mateix -tot i que hi ha marge fins dijous que ve.

Malgrat que els equips negociadors van reprendre el diàleg divendres en una discreta reunió, Esquerra havia assegurat que no avançaria en les converses fins a conèixer el posicionament de l’Advocacia sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Un posicionament que, tal com va avançar ahir l’ARA, avalarà que l’exvicepresident del Govern pugui assumir la condició d’eurodiputat. Si els republicans donen per bo aquest extrem -malgrat que demanen la llibertat de Junqueras i la nul·litat del judici- i tanquen el pacte amb el PSOE avui o demà, el consell nacional podria tenir lloc el dia 2 (el dia 1 és festiu i seria complicat) i, esgotant els terminis, aquell mateix dia podria començar la investidura, que s’allargaria fins el dia 5: dijous hi hauria el debat al Congrés, divendres una primera votació en la qual Sánchez no sortiria investit, i diumenge la segona i definitiva votació, que ha de ser 48 hores després de la primera.

Malgrat no invalidar les dates desitjades pel PSOE, els republicans van voler refredar ahir els tempos, després que la SER publiqués una informació que assegurava que ja coneixien i avalaven la posició de l’Advocacia. En paral·lel, l’Associació d’Advocats de l’Estat va emetre un comunicat rebutjant els intents d’“ingerència o pressió i especialment d’amenaça” per “desvirtuar o condicionar” la seva feina. L’escrit deixava clar que els advocats de l’Estat actuen estrictament amb criteris “tècnics” i “jurídics”.

El comunicat justificava el posicionament per les “recents informacions publicades”, després que partits i advocats s’hagin pronunciat sobre el sentit que hauria de prendre la posició de l’Advocacia en relació amb la sentència del TJUE. Tots els ulls estan posats sobre seu per saber si la investidura es desbloqueja, però també caldrà veure quin efecte té sobre ERC una possible inhabilitació exprés del president Quim Torra per part de la Junta Electoral Central, que està previst que es posicioni el dia 3 sobre les peticions de PP, Cs i Vox.