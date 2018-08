L'Associació de Diplomàtics d'Espanya acusa al govern de nomenar ambaixadors amb objectius partidistes

El mateix dia que l'Ajuntament de Lleida ha acceptat la renúncia d'Àngel Ros com a alcalde de la ciutat, l'Associació de Diplomàtics d'Espanya ha criticat el seu nomenament com a ambaixador d'Espanya a Andorra. L'ens, que representa al 75% dels professionals en actiu, ha mostrat en un comunicat la seva "disconformitat" amb el que ells asseguren que és un nomenament "polític". El de l'exalcalde de Lleida no és l'únic que critiquen; també parlen de Juan Andrés Perelló Rodríguez, nomenat ambaixador delegat a la Unesco, i de Manuel Escudero Zamora, nomenat ambaixador representant davant l'OCDE.

Segons expliquen al text, l'elecció dels ambaixadors no ha de convertir-se en una decisió "arbitrària". Consideren que no s'ha de "basar en criteris partidistes, ni ha de servir per garantir una sortida 'institucional'" als polítics que se'n vulguin beneficiar, en "detriment dels funcionaris diplomàtics". L'any 2015 van fer el mateix amb el nomenament de José Ignacio Wert com a ambaixador a l'OCDE, que van qualificar de porta giratòria.

"Ser ambaixador d'Espanya no s'improvisa ni s'aprèn en pocs anys", asseguren en el comunicat. El lideratge d'una seu diplomàtica, expliquen al text, és el resultat "d'unes oposicions molt exigents" i d'una "dilatada experiència", que es forma després de molts anys servint el país tant al seu "interior" com a "l'exterior".

L'associació no entén per què el govern no ha respectat el reglament vigent, que actualment s'està revisant. Segons expliquen, els ambaixadors han de tenir un mínim de 20 anys d'experiència en la carrera diplomàtica i haver mostrat unes qualitats excel·lents. "Qui és nomenat per raons partidistes, cap", critiquen al document. L'entitat finalitza el text demanant al govern que aquest tipus de nomenaments siguin una cosa excepcional que es produeixi per un benefici a Espanya.