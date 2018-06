El president d'Astúries acusa l'independentisme de "trencar civilment Catalunya"

El president d'Astúries, Javier Fernández, ha carregat amb duresa contra el sobiranisme català en una conferència celebrada a Madrid. Fernández ha acusat els independentistes de "trencar civilment Catalunya" mitjançant l'"enfrontament entre les institucions d'autogovern de Catalunya i l'Estat", i ha afegit que la política espanyola va assistir "passiva" al fet que els independentistes fessin servir "el seu poder polític institucional, en un procés de nacionalització intensiva", reduint Espanya a "una simple superestructura administrativa".

El president asturià ha lamentat que les reivindicacions dels sobiranistes s'hagin situat en l'agenda política espanyola. Segons Fernández, els partits polítics "no nacionalistes" han actuat passivament davant les contínues "deslleialtats" del sobiranisme, ja durant l'època de la Transició. Segons ell, de fet, aquesta passivitat els fa els responsables en part de la situació catalana.

Fernández ha reconegut que a Catalunya existeixen dues comunitats "diferenciades pels seus sentiments cap a Espanya". El president asturià creu que l'unionisme ha de "comparèixer en pla d'igualtat a l'espai públic català", i ha afegit que això no implica una confrontació social. "S'ha de deixar clar que els nacionalistes no tenen el monopoli de la catalanitat i que es pot defensar en castellà la condició de català", ha sentenciat.

Respecte al diàleg del govern espanyol i la Generalitat, ha assegurat que és una "obligació", però no creu que Sánchez s'hagi marcat el propòsit de resoldre el conflicte català, perquè no hi ha solucions a curt termini. Fernández ha dit que "res ha canviat", i ha afegit que si el govern de Quim Torra "traspassés" la Constitució, s'hauria de tornar a aplicar el 155.