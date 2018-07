L'Audiència Nacional continuarà investigant Tamara Carrasco i li manté la prohibició de sortir de Viladecans

L'Audiència Nacional ha rebutjat traslladar la investigació de la membre dels CDR Tamara Carrasco a un jutjat de Catalunya, tal com volia la defensa de la veïna de Viladecans, que continuarà sense poder sortir del municipi. El tribunal va rebaixar les acusacions de terrorisme i rebel·lió que feia la fiscalia a desordres públics, però entén que continua sent competent per analitzar el cas. Argumenta que "caldrà esperar al resultat final de les investigacions" per determinar quins delictes se li poden atribuir a l'activista.

La defensa de Carrasco, que exerceix el penalista Benet Salellas, havia demanat al tribunal que s'inhibís i passés el cas a un jutjat de Catalunya. També sol·licitava que la membre dels CDR pogués sortir de Viladecans per altres motius que per anar a treballar, com ara per visitar la seva mare per motius mèdics. El tribunal també ha rebutjat aquesta petició.

Carrasco continua en llibertat provisional però el jutge li va prohibir sortir de Viladecans excepte per anar a treballar i li va retirar el passaport. La fiscalia havia demanat presó provisional per a ella, però el tribunal ho va rebutjar.