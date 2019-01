L'Audiència Nacional reobre la causa contra els acompanyants de Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya

La sala penal de l'Audiència Nacional reobre la causa contra els quatre acompanyants de Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya per suposat delicte d'"encobriment de rebel·lió". La sala ha estimat un recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge Diego de Egea d'arxivar el cas el 30 d'octubre passat. Els implicats són l'historiador Josep Lluís Alay, l'empresari Josep Maria Matamala i dos Mossos d'Esquadra.

Els jutges entenen que, "necessàriament", els quatre acompanyants havien de conèixer la situació de "fugit de la justícia" de Puigdemont pel procediment per rebel·lió obert al Tribunal Suprem contra ell i el seu antic govern. La sala revoca així la interlocutòria de sobreseïment de la causa dictada pel magistrat de Egea, que va entendre que els dos mossos estaven fora de servei i que els quatre acompanyants no tenien coneixement de l'euroordre dictada contra l'expresident de la Generalitat.

Ara la sala, però, dona la raó al ministeri públic o creu que la conducta dels afectats "encaixa en l'ajuda per eludir la investigació i sostreure's de la recerca i captura". "En aquella situació de fugit de la justícia espanyola que necessàriament havia de ser coneguda per tots els investigats en aquesta causa, tota contribució amb el Sr. Puigdemont perquè seguís eludint el seu enjudiciament a Espanya presenta, almenys inicialment en aquesta fase d'instrucció, indicis suficients de la comissió del delicte d'encobriment".

A més, els jutges destaquen "l'inusual trajecte que es van prestar a realitzar tots els investigats" des d'Estocolm per fer més de 2.000 quilòmetres en cotxe, la qual cosa és indicatiu, segons els jutges, "de la finalitat que perseguien: dificultar la possible detenció del Sr. Puigdemont en el seu retorn a Bèlgica. És difícil imaginar un altre motiu per a la realització d'un viatge tan prolongat, incòmode i fins i tot arriscat, quan estaven a la disposició de tots ells sistemes més ràpids, còmodes i segurs".

Els fets es van produir el 25 de març, quan Puigdemont viatjava cap a Bèlgica en cotxe juntament amb aquests acompanyants i va ser detingut pocs quilòmetres més enllà de la frontera d'Alemanya amb Dinamarca. Feia dos dies que el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena havia emès una ordre de detenció europea, després d'haver retirat abans la que havia ordenat la utge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.