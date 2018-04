Protecció de Dades troba irregularitats en el tractament de dades del departament de Treball i l'Agència Tributària de Catalunya

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha obert dos procediments sancionadors a l'Agència Tributària de Catalunya i al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, arran de la denúncia de VOX després de les declaracions de Santiago Vidal i Lluís Salvadó sobre l'obtenció d'informació fiscal. Fonts de l'APDCAT han explicat a l'ACN que precisament pel suposat tractament il·lícit de dades al voltant de l'1-O, s'ha suspès la intervenció per la coincidència de la investigació del jutjat número 13 de Barcelona, ja que hi ha prioritat penal en aquests casos. Tot i això, de les indagacions de l'Autoritat, s'han detectat algunes irregularitats en el tractament de dades.

Així, pel que fa a l'Agència Tributària de Catalunya se li imputa haver conservat dades fiscals proporcionades de forma voluntària el 2012-2013 més enllà del termini establert, cosa que no es considera ''ni adequat ni pertinent''. També es fa esment a la contractació sense el contracte pertinent, d'una empresa per al trasllat i custòdia de dades, així com una gestió ''deficient'' de les contrasenyes.

Al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les primeres investigacions de l'APDCAT assenyala que es van transmetre dades a l'Agència Tributària espanyola a través de l'Agència Tributària de Catalunya també sense el contracte pertinent amb l'Autoritat que garanteix els procediments adequats.

Aquest és el primer pas de tot un procés que pot allargar-se un màxim de sis mesos. Els departaments afectats poden presentar al·legacions en aquests moments. Si l'APDCAT conclou que es van cometre infraccions, s'obligarà a l'administració a prendre les mesures correctores pertinents, però no hi haurà sanció econòmica ja que per a l'administració no es preveu aquest tipus de multa.