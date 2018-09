EN DIRECTE: Aznar engega el ventilador i es nega a demanar perdó per la corrupció del PP

L'expresident del govern espanyol José María Aznar torna aquest dimarts al Congrés, catorze anys després d'abandonar la Moncloa, per comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre el suposat finançament irregular del PP i per la qual ja han passat destacats dirigents del partit. Aznar ha començat la seva compareixença considerant que és “exagerat” titllar el PP, partit que va presidir, una organització corrupta, i s’ha negat a demanar perdó per aquesta corrupció, tal i com li demanava el portaveu socialista a la comissió, Rafael Simancas. No només això, sinó que Aznar ha acusat el PSOE de ser l’únic partit condemnat per finançament il·legal, tot i la recent sentència de la Gürtel.

Com era previst, un dels cara a cara més intensos ha estat amb el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que ha titllat Aznar de “senyor de la guerra” i ha assistit a la comissió amb una samarreta de José Couso. Rufián li ha demanat si té “vergonya” després de liderar un partit condemnat per corrupció i d’haver condemnat “a mort” milers de persones a l’Iraq. “No es passa a la història del parlamentarisme per via de l’histironisme”, ha dit Aznar, que ha titllat Rufián de “representant d’un partit colpista” i per això, ha dit “demanar segons quines explicacions transcendeix els límits de la vergonya”.

Sobre això, el republicà li ha retret que la seva formació està fundada per ministres franquistes, i per tant també “colpistes”, i Aznar ha continuat insistint de voler “donar un cop” i li ha demanat “que no ho facin” perquè el règim de la Transició “és el que els permet ser aquí”.

Rufián li ha mostrat una fotografia del seu primer govern, amb tots els ministres imputats, condemnats o assenyalats per “enormes casos de corrupció”: “Vostè era el padrí d’aquest càrtel”. Aznar ha considerat que va ser “un govern molt bo” i que està “encantat”, a més, ha recordat que ERC té un “conseller de governació condemnat per contraban de tabac”, en referència a Jordi Ausàs.Dels 71 nomenaments ministerials que va fer Aznar, ha dit, “només un” ha sigut condemnat en sentència ferma per corrupció, en referència a Rodrigo Rato, i ha lamentat que “la presumpció d’innocència s’està convertint en presumpció de culpabilitat”.

Durant el tens interrogatori, els diputats del PP han defensat l’expresident del partit, que ha arribat acompanyat del líder popular, Pablo Casado. A més, han demanat en repetides ocasions al president de la comissió, Pedro Quevedo, que posi ordre i talli a Rufián. Un dels més actius en la defensa d’Aznar ha estat l’actual número dos del PP, Teodoro García Egea, en una imatge que contrasta amb l’ostracisme al qual havia condemnat Aznar l’anterior president del PP, Mariano Rajoy. Rufián ha burxat en aquesta situació, i li ha llegit a Aznar una notícia en la qual se cita la direcció del partit lamentant estar menjant-se “la merda d’Aznar”. L’expresident ha afirmat, amb l’aplaudiment dels diputats populars, que se sent “molt estimat” pel seu partit.

A més, ha negat conèixer o haver contractat el capitost de la trama Gürtel, Rafael Correa, tot i que l’empresari va assistir fins i tot a la boda de la seva filla amb Alejandro Agag, i ha circumscrit la sentència d’aquesta trama corrupta a “dos municipis de Madrid”, amb només 200.000 euros. “La sentència diu que el PP va ser partícip a títol lucratiu, i això vol dir que no es coneixia el delicte”, ha defensat Aznar, que ha afegit que les “suposades caixes B” no són subjectes d’aquest procediment, sinó a un altre, que encara no s’ha substanciat. L’expresident espanyol ha insistit de situar-se a l’atac, i ha recordat que hi ha més de 200 persones imputades pel cas dels ERO a Andalusia.

Nega haver cobrat sobresous

Sobre els ‘papers de Bárcenas’, Anar ha afirmat que la seva veracitat no està acreditada, i per això qualsevol anotació “no té cap fonament”. En aquest sentit s’ha negat a valorar l’anotació “JM”, que Simancas ha preguntat si es referia a ell. L’expresident ha negat haver rebut sobresous o haver ordenat mai una ordre de pagament que no fos mai legal. A més, l’expresident espanyol ha reptat Simancas a demostrar amb “proves” que hi va haver adjudicacions irregulars a canvi de comissions i afegeix que dins de la sentència no hi ha cap prova.

Simancas, víctima del ‘tamayazo’, -dos trànsfugues socialistes no van votar la seva investidura fent presidenta Esperanza Aguirre- li ha preguntat si va pagar a canvi del sentit del vot d’aquests dos diputats de l’Assemblea de Madrid, i Aznar ho ha negat i li ha dit que espera “que algun dia pugui superar les seves frustracions”. El diputat socialista ha afegit després que “algun dia” es demostrarà que el PP “va tenir molt a veure en aquella votació”.