Bany de masses de Puigdemont a Girona l'endemà de la declaració d'independència

Els ciutadans de Girona i altres vianants –molts dels quals podien ser visitants de comarques de la rodalia atrets per les Fires i Festes de Sant Narcís– s'han llançat aquest migdia a saludar i aplaudir el president de la Generalitat, que ha sortit a passejar pel centre de la ciutat on va ser alcalde després de la seva declaració institucional, emesa per TV3 i enregistrada a la seu del Govern a la capital gironina.

Puigdemont anava amb la seva dona, Marcela Topor, i han tingut problemes per avançar per la plaça del Vi –on hi ha l'Ajuntament– i anar pel pont de Sant Agustí fins a un dels bars restaurant més coneguts de la ciutat, el Boira, que és a la plaça de la Independència (un nom enganyós, perquè fa referència als defensors de Girona durant la Guerra del Francès i no a la independència de Catalunya).

En aquests vídeos es veu com la multitud aplaudia Puigdemont, intentava saludar-lo i s'hi volia fer fotos.