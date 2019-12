Barcelona demana l'alliberament de Junqueras i rebutja la sentència contra Torra

El ple de Barcelona ha reaccionat d'urgència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix que Oriol Junqueras tenia immunitat parlamentària com a eurodiputat i que el Suprem va vulnerar els seus drets quan el va privar de sortir de la presó per assumir el seu càrrec. ERC i Junts per Catalunya han pactat un text amb Barcelona en Comú per exigir la nul·litat del judici contra el Procés i demanar la posada en llibertat immediata de Junqueras. La proposició també fa referència a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que inhabilita el president Quim Torra durant un any i mig per haver mantingut la pancarta amb el llaç groc al balcó de la Generalitat. El ple ha rebutjat aquesta sentència i ha demanat enterrar la judicialització i reprendre el diàleg per solucionar el conflicte.

La votació, com ha passat en totes les que fan referència al Procés, ha dividit el govern municipal, ja que el PSC ha votat en contra de la proposició, com també ho han fet Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP. Els socialistes han justificat el vot negatiu perquè consideren que les sentències són la "conseqüència d'estratègies nefastes" i han recordat que es van oposar a la via unilateral i van defensar la retirada de la pancarta dels presos.

Els comuns han donat suport a la mesura perquè consideren que la sentència europea "obre una nova etapa", en paraules del regidor Jordi Martí. "El que ens diu Europa és que la judicialització de la política és un fracàs", ha insistit, i ha dit, també, que la inhabilitació de Torra "és un error" tot i que el seu grup no comparteix el "sainet" de les pancartes. Colau també ha intervingut per demanar "solucions polítiques" al conflicte.

El text acordat condemna la "vulneració dels drets polítics" de Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín i els de tots els seus electors tenint en compte que eren eurodiputats electes. A més, el consistori s'adreça al president espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que actuï de manera immediata per donar compliment a la sentència del TJUE i es compromet a remetre l'acord assolit avui a tots els organismes internacionals de què forma part.

Els canvis dels comuns

La proposició també insta el govern espanyol a aturar la judicialització i treballar per l'alliberament de tots els presos polítics. La transacció del text entre les forces independentistes i els comuns ha introduït canvis en el redactat de la mesura com l'eliminació de la part que manifestava el suport del consistori a Torra, que s'ha substituït per una fórmula de rebuig a la sentència, o el punt que reconeixia el Parlament com "l'única institució legitimada per decidir sobre la presidència de la Generalitat, que s'ha reredactat per apuntar que és el Parlament i, per tant, els ciutadans i no els tribunals els que han d'elegir el president.

"Una qüestió europea"

En nom d'ERC, Ernest Maragall ha titllat de "punt d'inflexió" el dia d'ahir per les dues decisions judicials que es van fer públiques i ha considerat imprescindible que el ple de Barcelona prengui partit. "La sentència és una deslegitimació del Suprem", ha defensat Maragall, que ha considerat que Junqueras ja hauria d'estar ara en llibertat i ha apuntat que serà decisiva la posició de l'Advocacia de l'Estat. Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, ha assegurat que el TJUE ha "posat davant del mirall la injustícia espanyola" i ha vist reforçada l'estratègia de la internacionalització. "Catalunya és una qüestió europea", ha defensat.

Luz Guilarte, de Cs, ha considerat que un debat d'aquest tipus és "estèril" a l'Ajuntament i ha acusat els grups independentistes de "tergiversar" la sentència europea perquè, diu, la immunitat no afecta la sentència de culpabilitat de Junqueras. I el PP, per mitjà de Josep Bou, ha considerat que la proposició és "fantasiosa i mancada de raó". "Espanya no és un lloc on es pugui infringir la llei", ha dit, i ha assegurat que Torra ha de dimitir.

Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) hi ha vist una "nova demostració del populisme del separatisme" i ha recordat que Colau va "respectar la llei" i va retirar la pancarta dels presos, no com Torra. Valls ha assegurat que no s'ha qüestionat la justícia espanyola: "Deixeu de mentir".