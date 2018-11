"Barcelona, capital de la República", el clam dels 65 candidats de Primàries Barcelona

"Barcelona, capital de la República", aquest ha sigut el missatge més repetit en l'acte de Primàries Barcelona, en què s'ha presentat la llista definitiva de candidats a la capital catalana. Més de seixanta candidats han exposat en un temps de 40 segons els punts més importants del seu programa electoral aquest divendres al vespre a l'Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Tots els inscrits a la web, que ara són més de 23.000 només a Barcelona, seran els encarregats de conformar la llista dels 41 escollits que es presentaran a les eleccions municipals de la capital catalana el 26 de maig vinent.

Els candidats, molt limitats pel temps, sobretot han criticat la "falta de compromís" dels líders independentistes amb el mandat sorgit del mandat del referèndum de l'1 d'octubre. "Hem vingut a fer trontollar el sistema de partits", també han afirmat alguns dels ponents, que han apuntat el funcionament intern dels partits tradicionals com una cosa a canviar en la "futura República".

Molts dels ponents també han recordat la "necessitat" de fer de Barcelona una de les primeres ciutats que "faci les paus amb la natura" i que tingui cura del medi ambient, i de tirar endavant "totes aquelles mesures socials que sempre s'acaben deixant de banda". També han fet referència a l'augment del preu dels pisos de lloguer, la "normalització" de les agressions sexuals i la precarietat laboral.

El candidat més aplaudit ha sigut el filòsof Jordi Graupera, impulsor inicial de les primàries, que s'ha preguntat: "On és la cort de cínics que ens deien que això no seria possible?", fent referència a la celebració de Primàries Barcelona. També ha assegurat que "mai havia sigut tan possible" aconseguir la República. "En les pròximes eleccions municipals de Barcelona ens hi juguem els pròxims trenta anys", ha afegit.

L'organització, en la mateixa línia de Graupera o que el regidor no adscrit de l'Ajuntament de Barcelona Gerard Ardanuy, ha celebrat haver aconseguit el que moltes persones els deien que no podien aconseguir: "Hem aconseguit una nova manera de fer política, més pròxima, més transversal". També ha remarcat que l'objectiu de Primàries Barcelona és tenir un "alcalde nítidament i inequívocament independentista". Al seu torn, la presidenta de l'ANC, Elizenda Paluzie, ha ratificat el seu suport a Primàries Barcelona, perquè és un projecte que aposta "per més participació de la ciutadania en els programes electorals". I la representant de Primàries Barcelona, Anna Arqué, ha lamentat: "Ens hem acostumat massa que els polítics no compleixin els seus mandats democràtics, com el de l'1-O".

Finalment, en acabar l'exposició dels punts cardinals dels programes electorals, en un ambient més informal, els candidats han baixat de l'escenari i han compartit amb l'auditori, al qual han assistit més de 300 persones, dubtes i punts de vistes amb una copa de cava a la mà.