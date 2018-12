Bárcenas demana al Suprem que l'absolgui al·legant que Lapuerta va gestionar la "totalitat dels fons" del PP

L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha demanat al Tribunal Suprem que revoqui la condemna de 33 anys de presó que va imposar l'Audiència Nacional pel cas Gürtel i, per tant, l'absolgui al·legant que "la gestió de la totalitat dels fons" del PP no era una funció que tenia encomanada, sinó que depenia del seu superior, el difunt Álvaro Lapuerta.

Els advocats de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante i Marta Giménez-Cassina, han presentat un recurs de cassació contra la sentència dictada per la Secció Segona de la Sala del Penal de l'Audiència Nacional el passat 24 de maig en el qual insisteix que el seu defensat-, ja que complint la condemna a la presó de Soto del Real- era un subordinat de Lapuerta i que aleshores desenvolupava "exclusivament tasques de caràcter administratiu i logístic" com a gerent.

En aquest sentit, a l'escrit de més de 500 pàgines, al que ha tingut accés Europa Press, recorda que Bárcenas no va ser tresorer del partit fins al juny de 2008 i que les activitats de la xarxa corrupta liderada per Francisco Correa en connivència amb alts càrrecs del PP que s'han jutjat fins ara són les compreses entre els anys 1999 i 2005.

Amb aquestes dades, els lletrats afirmen que durant aquests anys, com a gerent, "no tenia encomanada la gestió dels fons oficials del partit, ni molt menys dels nomenats fons opacs, limitant-se a una tasca d'anotació dels ingressos i pagaments al compte de donatius que visava i també anotava el senyor Álvaro Lapuerta".

"Per tant suposa un fet clar i que no pot portar cap mena de dubte que la gestió de la totalitat dels fons del Partit era la funció de el senyor Álvaro Lapuerta com a tresorer", afegeix el recurs, que afirma també que aquest "era realment qui gestionava i revisava els saldos d'aquella comptabilitat extracomptable".

"RESULTA IMPOSSIBLE" L'APROPIACIÓ INDEGUDA

Per incidir en aquests arguments, l'escrit reprodueix les declaracions com a testimonis dels exministres "populars" que van desfilar per l'Audiència Nacional durant el judici, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja i Rodrigo Rato, i del mateix expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy- que es va veure directament afectat per aquesta sentència, ja que va tirar endavant una moció de censura després que el tribunal donés per acreditada la caixa B del PP- en les que van explicar les funcions d'aquests càrrecs.

Tots ells, recorda l'escrit, van assegurar que "tota la responsabilitat en matèria econòmica i de finances corresponia al tresorer nacional Álvaro Lapuerta i que la funció de Luis Bárcenas era subordinada a aquest, en dependència directa al mateix" i que per tant "resulta impossible que s'hagués apropiat absolutament de res".

"PENALITAT EXTRAORDINÀRIA"

Per últim, afirmen que les conductes per les quals ha estat jutjat Bárcenas han assolit una "penalitat extraordinària". Culpabilitza d'això al tribunal per haver seguit l'"estructura" de l'escrit d'acusació de la Fiscalia Anticorrupció, que no té un "discurs ordenat" i "coherent".