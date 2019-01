Baròmetre del CIS: Cs i Units Podem superen el PP, que passa a quarta força

Vox continua creixent a Espanya, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS), elaborat a principis de gener. Si en l'última enquesta, després de la irrupció al Parlament andalús amb 12 escons, ja treia un 3,7% d'estimació de vot, ara passa a 6,5% i gairebé la meitat dels sondejats ( 48,6%) situen la formació en l'extrema dreta. El PSOE aguanta com a primera força i augmenta un punt, fins a un 29,9%. La gran novetat és que, mentre que l'extrema dreta segueix augmentant, el PP no fa més que perdre estimació de vot i ja se situa a una distància de quinze punts dels socialistes, que els doblen en vot directe. I tant Ciutadans com Units Podem ja superen el partit de Pablo Casado, que passa a quarta força estatal. Si se celebressin eleccions ara mateix, els populars passarien d'un 19,1% al desembre a només un 14,9%, mentre que Units Podem augmentaria cinc dècimes, fins a un 15,4%, i Ciutadans en perdria dues i es quedaria amb un 17,7%.

El nou baròmetre del CIS arriba el mateix dia que Vox ha anunciat que tindrà un senador per designació autonòmica a Andalusia. Serà Francisco José Alcaraz, un expresident de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT). Amb un 6,5% dels vots, és pràcticament segur que esgarraparia algun diputat al Congrés, tot i que l'enquesta no mostra forquilla d'escons.

L'enquesta es va dur a terme entre l'1 i el 13 de gener, coincidint amb les negociacions per a la formació de govern a Andalusia i l'acord entre el PP, Cs i Vox, així com amb l'anunci dels pressupostos generals de l'Estat per a aquest 2019. No va coincidir, però, amb l'inici de la crisi oberta a Podem per la marxa d'Íñigo Errejón. Amb tot, es tracta d'una enquesta en què el 45,3% dels sondejats asseguren que encara no saben qui votaran en les pròximes generals.

ERC lidera els partits catalans

Pel que fa als partits catalans, ERC es manté amb un 4,7% d'estimació de vot, mentre que el PDECat baixa d'un 1,4% al desembre a un 1%. En Comú Podem perd dues dècimes respecte al desembre i té ara un 2,5%, igual que Compromís i Podem al País Valencià –que continuen apareixent junts als baròmetre tot i haver anunciat que no es presentaran plegats en les pròximes generals–. D'aquesta manera, els republicans serien primera força a Catalunya en les pròximes eleccions.

Un 21,7%, a favor de la mà dura amb Catalunya

Gairebé un 43% dels enquestats consideren que la situació de Catalunya influirà molt o bastant en el seu vot en les pròximes eleccions, mentre que un 33,2% consideren que no hi influirà gens i un 17,9% que hi influirà poc. Preguntats sobre en quin sentit votarien tenint en compte Catalunya, un 43,2% consideren que hi influirà votant partits que plantegen opcions de diàleg i negociació, mentre que un 36,4% aposten per votar partits que plantegen opcions més radicals i dures. Sobre quin és l'escenari que prefereixen els enquestats, un 34,8% aposten per la política del diàleg i la negociació, mentre que un 21,7% per la mà dura i un 36,9% per una política que combini el diàleg amb el compliment de la llei.

El PP perd un 32% dels vots cap a Cs o Vox

Segons el transvasament de vots, el PP perd cap a Ciutadans i Vox bona part dels suports que va obtenir el 26 de juny del 2016. Un 18,1%, en concret, passarien al partit taronja, mentre que un 14% a l'extrema dreta. El PSOE, en canvi, en guanya un 13,1% provinents de Podem –sense tenir en compte les confluències–. En el terreny català, ERC és la gran beneficiada. Un 37,5% dels votants del PDECat el 26-J passarien ara a votar els republicans. En Comú Podem també perdria un 6,9% dels votants, que passarien al PSC, mentre que un 7,3% dels de Compromís passarien als socialistes valencians, informa Ot Serra.

Cau la valoració dels grans líders

La valoració dels principals líders polítics cau de manera global durant el gener. Pedro Sánchez continua sent el líder més ben valorat, amb un 3,8 sobre 10 (una dècima menys que al desembre). El segon és el president de Cs, Albert Rivera, amb un 3,5 (una dècima menys), i el segueixen Pablo Casado amb 2,9 (mig punt menys) i el de Podem, Pablo Iglesias, amb un 2,8 (una dècima menys).

En la part més baixa de la taula hi ha la portaveu dels comuns, Lucía Martín, que, igual que el d'ERC, Joan Tardà, tenen un 2,9. El del PDECat, Carles Campuzano, treu un 3,5.

Crítiques de l'oposició

Els canvis en la cuina del CIS els últims mesos des que va passar-lo a dirigir l'exlíder socialista José Félix Tezanos han carregat de raons l'oposició per dubtar sobre els resultats del baròmetre, que ja només dona per bons el PSOE. El PP considera que s'ha convertit en "l'institut de propaganda política" de Pedro Sánchez, en paraules del diputat al Congrés Guillermo Mariscal. Al seu torn, la coportaveu de Podem, Noelia Vera, ha dit que es pren amb "prudència" els últims resultats, que atorguen a la formació lila un punt més respecte el desembre però que no comptabilitzen la crisi interna per la marxa d'Errejón.