Bassa considera que al Govern no hi hauria d’haver imputats: "Han de tenir la paraula ben lliure"

El president del Parlament obre demà la tercera ronda de consultes de la legislatura que, aquest cop sí, sembla destinada a votar un candidat a la presidència de la Generalitat. Jordi Turull és el nom que més consens genera dins de JxCat i probablement sigui qui se sotmeti a la votació la setmana que ve. Turull porta, però, una motxilla associada: la seva imputació per rebel·lió al Tribunal Suprem. Aquest dimecres una de les conselleres també investigades pel Suprem, Dolors Bassa, ha reivindicat que a l’executiu no hi hagi persones que tinguin la llibertat vigilada. "Per responsabilitat, cal donar pas a gent nova que no tingui la paraula segrestada", ha apuntat en declaracions a Catalunya Ràdio. Immediatament ha volgut desvincular de la norma general el cas de Turull. "Si finalment és Jordi Turull, serà un molt bon president", ha opinat.

Ella, en canvi, no vol repetir a l’executiu. "Tinc l’espasa de Dàmocles a sobre", ha explicat, i ha recordat que encara hi ha un judici pendent, en el qual "el mínim" que els pot passar als acusats és la inhabilitació. Ella ha remarcat que preparar la defensa la tindrà ocupada durant els pròxims mesos i que fer de consellera ocupa el 100% del temps. "Són decisions personals, però restituir el Govern no és restituir les mateixes persones. Vol dir recuperar les institucions", ha explicat.

En tot cas, s'ha mostrat convençuda que d'aquí poc hi haurà un govern que posarà fi a l'aplicació del 155, i confia que la CUP s'acabi sumant al pacte de la legislatura. "Si volen que no sigui un govern autonomista i que s'avanci cap a la República amb polítiques republicanes, hem d'avançar i no quedar-nos espantats", ha conclòs.