Batet: "Entestar-se en l’autodeterminació és marginar-se en el debat sobre el futur de Catalunya"

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha advertit aquest dimecres a ERC i JxCat que "entestar-se en l’autodeterminació" suposa "posar una condició impossible" i "marginar-se en el debat" sobre el futur d'Espanya i, per tant, de Catalunya. En un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, la ministra ha destacat que aquest debat "tindrà un dels seus escenaris més rellevants en el pròxim Congrés", especialment en espais com la comissió per a la modernització de l'estat autonòmic, i ha lamentat els independentistes no hi vulguin "comparèixer".

"Els independentistes garanteixen als seus votants només una cosa: no comparèixer en el debat sobre quina Espanya volem, el que equival a no estar en el debat sobre quina Catalunya volem", ha insistit Batet en una nova crida velada al vot útil. La cap de llista socialista, de fet, ha acusat l'independentisme d'estar "atrapat en una irresponsable fugida endavant" i tenir una "actitud" que "posa en risc" les institucions d'autogovern i la convivència a Catalunya.

Amb tot, i després de repetir que l'autodeterminació "no és legal" i que "no té sentit ni possibilitats", ha insistit que per resoldre el conflicte "no hi ha una altra sortida" que "un acord per a la garantia i enfortiment de l'autogovern". Un acord que, al parer dels socialistes, ha de partir en primer lloc del diàleg entre els partits catalans i, en cap cas, mitjançant una mediació internacional, tal com va reclamar el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest Sant Jordi. "Això no te res a veure amb l'escenari internacional, és un problema nostre", ha dit Batet.

La cap de llista ha dedicat una gran part de la seva intervenció als dards i advertències als partits independentistes, un dia després que Pedro Sánchez allunyés per primer cop un possible acord amb Cs després del 28-A. I Batet ha secundat aquest gir. Preguntada per aquesta qüestió, ha dit que Sánchez "ho va deixar molt clar" al debat d'Atresmedia, i ha resumit: "No està entre els nostres plans pactar amb un partit que ha posat un cordó sanitari al partit socialista i no a la ultradreta". La ministra ha afegit que són els d'Albert Rivera els que "han escollit abraçar les tesis més extremes de la dreta".

Batet, de fet, considera que els partits de la dreta "han donat per amortitzat els seu pes a Catalunya" i "nomes els interessa per alimentar-se d'ella". "El seu gran triomf han estat els llaços i les pancartes", ha ironitzat, assegurant que "el pluralisme i el model autonòmic no estan en la seva constitució". La socialista ha assegurant, en aquest sentit, que l'única novetat real d'aquestes eleccions és que, amb la irrupció de Vox, PP i Cs han "normalitzat l'enfrontament, el conflicte i han fet real la perspectiva de la desaparició de l'autogovern. I ho han fet amb la complaença dels que, des de Waterloo, pensen que com pitjor, millor", ha afegit.

L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha estat l'encarregat de presentar Batet a l'acte, i l'ha definit com "la cara visible" al govern espanyol de la "doble via" que els socialistes proposen per resoldre el conflicte Catalunya-Espanya: "diàleg i respecte a la legalitat democràtica, i una no és possible sense l'altra", ha dit. La ministra era l'encarregada d'impulsar el diàleg amb Catalunya des de la Moncloa, si bé la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va ser qui finalment va agafar el paper protagonista en aquestes negociacions que van acabar fracassant.