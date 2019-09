Batet (JxCat): "A Espanya prefereixen anar a eleccions abans que parlar de Catalunya"

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha criticat els partits estatals aquest dimecres en el debat de política general per no haver arribat a un acord per formar govern i propiciar una repetició de les eleccions generals. "A Espanya prefereixen anar a noves eleccions abans que el diàleg i trobar una solució al conflicte, abans que parlar de Catalunya", ha afirmat Batet. El dirigent de JxCat ha contraposat aquesta situació a la de Catalunya, on ha recordat que el 2018 els partits independentistes, per "responsabilitat", van decidir fer un govern "efectiu i autonòmic" per evitar noves eleccions. "Ho vam fer malgrat les dificultats i tenir aplicat el 155", ha dit Batet.

"L'únic que el govern de Pedro Sánchez deixa a Catalunya és un consell de ministres a Barcelona on es va decidir canviar el nom de l'aeroport del Prat. Gràcies per l'acció de govern", ha ironitzat, i ha instat els socialistes a deixar de criticar el govern de la Generalitat per les seves polítiques i a posar-ne un en marxa a Madrid, on tenen responsabilitats.

A parer seu, el govern socialista, en les accions, ha resultat el mateix que el PP. "Tenen el rècord mundial de tenir un president al Congrés i al Senat per suspendre superràpid els drets dels diputats empresonats", ha dit.

Reprovació de Roldán

Junts per Catalunya, en sintonia amb el president, Quim Torra, també ha denunciat aquest dimecres la "persecució injusta i intolerable" de l'independentisme per part de l'estat espanyol, després de les detencions de dilluns per "terrorisme". "No ens enganyem, l'única violència que s'ha patit a Catalunya és la de la policia l'1 d'Octubre", ha afirmat el president del grup parlamentari. Ha remarcat que el moviment independentista és "pacifista" i "democràtic" i que, en canvi, l'Estat "no s'ha compromès a excloure l'ús de la violència per impedir la independència".

En relació a les reaccions que van propiciar les detencions de membres dels CDR, Batet ha demanat reprovar la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, al Parlament, ja que va suggerir que Torra demanava "pitjar el detonador dels explosius". "Esperem el suport de les diferents forces polítiques, també del PSC i dels comuns", ha dit Batet, que ha carregat contra Ciutadans per vulnerar la "presumpció d'innocència" i també per "utilitzar les víctimes del terrorisme", després que hagi comparat els CDR amb ETA. "Prou mentides, prou repressió i prou falsos relats", ha resolt.



Pel que fa a la resposta a la sentència del Tribunal Suprem, Batet ha demanat obrir una "nova etapa" dins de l'independentisme, i ha afirmat que s'ha de recuperar la "iniciativa" i fer com en el referèndum de l'1 d'Octubre.