Batet descarta que Sánchez comparegui al Parlament com li demana Torra

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha descartat que el president espanyol, Pedro Sánchez, comparegui al Parlament el 21 de desembre després que ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, l'instés a explicar la seva proposta per Catalunya a la cambra catalana i no a fer un consell de ministres a Barcelona. "Torra faria bé d'anar al Parlament a presentar seu projecte per catalunya, i el seu Govern de portar-hi lleis", ha dit la ministra, que ha recordat, a més, que el president espanyol ja compareixerà el 12 de desembre el Congrés en un ple sobre Catalunya.

Batet també ha descartat una reunió bilateral entre governs el 21 de desembre, aprofitant el consell de ministres que se celebrarà a la capital catalana. La ministra ha argumentat que la Constitució i l'Estatut ja contemplen òrgans bilaterals per a la relació entre la Generalitat i l'Estat i ha recordat, a més, que Sanchez ja ha ofert a Torra una trobada entre presidents. "El nostre sistema constitucional i estatutari ens dóna múltiples fòrums de debat i reunions: bilaterals, multilaterals, conferències de presidents ... i per descomptat no es contempla cap tipus de cimera entre governs autonòmics i el Govern de l'Estat", ha reblat.

La ministra ha fet aquestes declaracions en el marc de la junta de govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que se celebra a la seu de la Federació de Municipis de Catalunya, per compartir l'estat dels treballs del govern espanyol per modificar la l lei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL). "És important que els ajuntaments recuperin capacitats i competències", ha defensat.