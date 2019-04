Batet apel·la al vot útil i a evitar "intermediaris" com ERC

Si les enquestes no erren –gaire–, les eleccions generals a Catalunya seran cosa de dos, Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Els dos partits fa setmanes que en són conscients i per això els dards creuats són constants. ERC sosté que l'única presidència de Pedro Sánchez que podria ser beneficiosa per a Catalunya és aquella en què el president espanyol es vegi obligat a cedir davant l'independentisme, i per això els republicans insisteixen que ells són el vot útil per garantir-ho. Per respondre-hi, el PSC assenyala febleses en el compromís d'esquerres dels republicans i manté que perquè guanyi Sánchez el més segur és votar les sigles de Pedro Sánchez.

Així ho ha expressat aquest matí la candidata socialista, Meritxell Batet, que ha dedicat la jornada a passejar per Platja d'Aro i Palafrugell. La també ministra de Política Territorial ha titllat ERC d"'intermediari" i ha dit que votar-los, per als que volen veure Sánchez de president, no és segur: "Al final, el que porta [votar a intermediaris] és a córrer riscos innecessaris, i el 29 d'abril serà massa tard", ha advertit.

Batet ha posat en dubte que els vots d'ERC facin president Pedro Sánchez utilitzant un argument recurrent en campanya: el 'no' als pressupostos de l'Estat que van precipitar la convocatòria electoral. "Els diputats socialistes faran president Sánchez. Els d'ERC no ho sé, perquè el que han fet és bloquejar polítiques d'esquerres, bloquejar uns pressupostos generals de l'Estat que podrien haver resolt molts problemes reals dels ciutadans", ha dit, abans d'insistir: "No podem prendre riscos".

L'estratègia dels socialistes, que Sánchez intentarà explotar en aquest tram final de campanya, és la d'advertir sobre un tripartit de dretes, incloent-hi l'extrema dreta de Vox. "Hi ha un risc real que tornin la corrupció, les desigualtats, les retallades i la permanent crispació i conflictivitat", ha apuntat Batet. Una por amb què el PSOE vol mobilitzar el seu propi electorat i concentrar el vot útil per enfortir Sánchez.

Empat tècnic

Que la victòria electoral està, ara per ara, frec a frec entre ERC i el PSC ho demostren les enquestes. L'última, la que ha publicat avui 'El Periódico', que augura un empat tècnic entre republicans i socialistes que deixaria Batet amb més vots però Oriol Junqueras beneficiat en el repartiment d'escons. Davant l'estratègia dels socialistes, ERC també ha apujat el to advertint, com va fer dissabte Gabriel Rufián, que el vot al PSC no garanteix un govern espanyol que vulgui negociar amb els independentistes. Rufián va arribar a titllar de "feixisme 'cool'" el resultat d'un pacte de PSOE i Cs. Una possibilitat que els rivals del PSC (especialment els comuns) branden recordant l'acord frustrat a què van arribar Albert Rivera i Sánchez després de les eleccions del 2015. El mateix sondeig apunta que encara hi ha un 21,4% d'indecisos: ells tindran la clau per desfer l'empat tècnic que porta ERC i el PSC a polaritzar la campanya.