Batet es torna a escudar en l'ordenament jurídic per negar el dret a l'autodeterminació

La ministra de Política Territorial i Funció Pública del govern d'Espanya, Meritxell Batet, ha tornat a escudar-se en l'ordenament jurídic per negar el dret a l'autodeterminació amb un referèndum acordat que el PSOE tampoc accepta. "Cal respectar les regles de joc, l'ordenament jurídic, perquè això és fonamental en un sistema democràtic i la majoria independentista no pot saltar-se les lleis, però tenim marge per millorar la vida de la gent". "Aquesta Constitució ens garanteix els drets i les llibertats de tots els ciutadans, garanteix la legitimitat de les institucions catalanes i la divisió de poders, això marca l'ordenament jurídic, hi ha uns mecanismes de reforma i des del 2013 amb la declaració de Granada apostem per reformar-la, però cal que els partits independentistes participin en la comissió del Congrés", ha sentenciat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

En aquest sentit, Batet ha emplaçat les forces independentistes a participar-hi: "Reclamem una modernització de l'estat autonòmic i si no s'hi participa és difícil avançar perquè cal compartir una diagnosi", ha assenyalat en al·lusió al fet que el PDECat i ERC s'hagin negat fins ara a negociar una reforma constitucional. "És important distingir la via judicial de la política, tot i que hem traslladat els presos, però com a governs tenim capacitat i competències per avançar, per exemple, amb la comissió bilateral, que fa set anys que no es reuneix, per no parlar de la reunió entre Torra-Sánchez; hem de reconstruir la confiança amb posicions lleials", ha afegit.

Batet ha explicat que va tenir contactes telefònics amb la portaveu Elsa Artadi previs a la trobada entre el president Torra i l'espanyol Pedro Sánchez. "La reunió de la comissió bilateral volem que sigui al juliol per anar avançant feina, però hem de tancar la data encara", ha exposat. Dels 45 punts que la Generalitat va posar damunt la taula al seu dia, Batet ha assenyalat que la comissió s'ha de centrar en els recursos al TC. "Aquesta negociació ha de ser un dels temes importants perquè afecta la sanitat universal, per exemple", ha subratllat abans de remarcar que "caldrà veure si s'haurà de negociar algun dels punts de les lleis".

Sobre el posicionament de la fiscalia amb els presos, Batet ha assegurat que "el govern no pot donar instruccions a la fiscalia, no li pot dir què ha de fer o no ha de fer". En relació amb la possible retirada de l'ordre d'extradició de l'expresident Carles Puigdemont pel jutge Pablo Llarena, perquè la justícia alemanya només planteja extradir-lo per un delicte de malversació, la ministra ha defensat la independència judicial: "Hem de mostrar respecte pels jutges i tribunals europeus i també respecte pels d'aquí, no crec que hi hagi desprestigi ni errors, sinó marcs jurídics diferents, cada país té les seves particularitats i fa interpretacions diferents", ha ressaltat. Sí que ha destacat el fet que el govern de Sánchez hagi fet complir la llei amb l'acostament dels presos polítics: "La llei diu que es tingui en consideració que siguin prop de les famílies i hem complert la llei, però l'anterior govern no sé si ho hauria fet", ha apuntat.

Batet ha condemnat sense reserves l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs i ha revelat que s'està investigant. "Estic en contacte amb la Delegació del govern i espero que ben aviat s'aclareixin els fets", ha indicat en al·lusió al fet que l'agressor podria ser un policia nacional. Sobre la modificació de la llei històrica perquè el franquisme no campi lliurement, Batet ha exposat que "la llibertat d'expressió s'ha de preservar, però cal caminar cap a la reconciliació, cal tancar ferides i amb el Valle de los Caídos no s'han tancat i hem de construir futur".

Finalment, la ministra ha volgut rebatre que el PSOE no vulgui participar en la comissió d'investigació sobre la monarquia pels paradisos fiscals i ha defensat la compareixença del director del CNI. "Cal tenir la informació prèvia abans que el grup parlamentari prengui una decisió", s'ha limitat a afirmar Batet, que ha admès que no ha escoltat les converses de Corinna.