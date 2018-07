El fotoperiodista Jordi Borràs, agredit per un individu que s’ha identificat com a policia espanyol

El fotoperiodista Jordi Borràs ha estat agredit per un home que s'ha identificat com a Policia. Segons ha avançat el diari digital Elmon.cat, el mitjà on treballa Borràs, els fets s'han produït al carrer Capellans de Barcelona, sobre les vuit del vespre, després que el fotògraf anés a cobrir la presentació de la Crida Nacional per la República.

Segons ha explicat ell mateix a TV3, un home l'ha identificat, se li ha abraonat al damunt cridant 'Viva España' i 'Viva Franco', i li ha donat diversos cops de puny que li han provocat ferides a la cara.

Un veí que havia vist els fets ha intentat frenar l'agressor, que s'ha identificat com a policia ensenyant una placa. Els Mossos proven ara de trobar l'agressor, a partir de les fotografies i els vídeos dels testimonis dels fets.

Diverses personalitats polítiques s'han solidaritzat amb Borràs, com el president de la Generalitat, Quim Torra; el del Parlament, Roger Torrent; l'expresident Carles Puigdemont; o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Estimat @jordiborras , tot el suport i solidaritat. Exigirem que s’investigui i es depurin totes les responsabilitats. Abraçades i endavant, Jordi, sempre endavant! https://t.co/7E3Xs82whA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de juliol de 2018

Estimat Jordi, tot el meu suport i afecte. El feixisme espanyol no frenarà la llibertat d'expressió i d'informació. Gràcies @jordiborras per la teva lluita per la llibertat. https://t.co/5MBlvMmzM8 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 16 de juliol de 2018

Tot el suport al fotoperiodista @jordiborras davant aquesta agressió als carrers de Barcelona. Barcelona és ciutat antifeixista que rebutja tot tipus de violència https://t.co/61dq6OEA5I — Ada Colau (@AdaColau) 16 de juliol de 2018

Borràs està especialitzat en el món de l'ultradreta a Catalunya i ja ha estat amenaçat de mort en nombroses ocasions des de l'any 2013. Per exemple, Pedro Chaparro, dirigent del partit d'ultradreta Democracia Nacional, va qualificar de "rata" i va convidar els manifestants del 12 d'octubre a donar-li "un calbot, però no gaire violent, no fos cas que us detingui la policia". "Li doneu una bona hòstia i que se'n vagi", va dir poc després Chaparro, que va ser un dels detinguts per l'atac al centre cultural Blanquerna de Madrid durant la diada de l'any 2013. Chaparro va ser condemnat a un any de presó per fomentar o promoure l'odi contra Borràs.