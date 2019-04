Batet: "Aznar va marxar mentint i ha tornat crispant"

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha decidit aquest divendres deixar d'utilitzar per primer cop en campanya el genèric de "la triple dreta" per carregar directament contra el PP. En un acte aquesta al call jueu de Lleida, la ministra ha aixecat la veu contra l'expresident del govern espanyol José María Aznar, que aquest dijous va fer campanya pels populars a Catalunya al costat de Cayetana Álvarez de Toledo i va acusar Pedro Sánchez de ser el "candidat secessionista". "Aznar va marxar mentint i ha tornat crispant", ha replicat Batet.

La cap de llista dels socialistes catalans, que aquest dijous ja va demanar "desterrar la intolerància i el joc brut" de la campanya, ha retret als populars que profereixin "insults" en lloc d'oferir "propostes i polítiques". La ministra ha deixat clar que ara cal "assossec, convivència i diàleg" i ha assenyalat Pedro Sánchez com a representant d'aquest valors."Estem farts de crispació, divisió i insults", ha afegit.

Hores abans, en un acte a Tarragona, Batet ja havia assenyalat Sánchez com a president de la "convivència", però també com a garantia de "progrés social", i ha contraposat la proposta dels socialistes a la de les "retallades" que atribueix al Govern, especialment en l'àmbit de l'educació. En una intervenció des del Balcó del Mediterrani, ha aprofitat per llançar un nou dard a ERC: "Ser d'esquerres és no permetre un govern que fa aquestes retallades en educació, universitats i formació professional", ha dit.

Batet ha afirmat que entre el 2010 i el 2017 s'ha retallat un 10% la inversió en educació i que, en el mateix període, ha caigut un 25% la inversió per alumne, i no s'ha estat de recordar que les taxes universitàries són a Catalunya un 50% més cares que la mitjana estatal. Que el PSOE continuï a la Moncloa, ha conclòs, és sinònim de"lluitar i garantir que es mantinguin serveis públics bàsics com l'educació, l'accés a la universitat i la formació professional". Batet ha recordat, de fet, que els pressupostos que els socialistes no van poder tirar endavant incloïen 71 milions en beques universitàries a Catalunya.

La ministra també ha tret pit dels avenços aconseguits pel govern espanyol a Tarragona, sobretot en infraestructures, amb l'objectiu d'aconseguir el segon o fins i tot el tercer diputat a la demarcació. "Una victòria socialista a Tarragona és la garantia que no tindrem un govern de dretes a Espanya", ha afegit, i ha insistit que una victòria del PSC a Catalunya és vital per guanyar al conjunt de l'Estat.

Abans que la candidata assenyalés Sánchez com "el president de la convivència", el candidat del PSC al Congrés per Tarragona, Joan Ruiz, ha reivindicat la proposta del PSOE per sortir de "l'atzucac" al qual, segons ell, han portat "els independentistes i la dreta", i ha garantit que els socialistes perseveraran en el diàleg "fins al final". Per continuar amb aquest diàleg, però, Ruiz ha deixat clar que els socialistes necessiten "una majoria tan àmplia com sigui possible".

"L'únic vot segur i que assegura que Pedro Sánchez sigui president és el vot a les candidatures socialistes", ha argumentat. De manera semblant, l'alcalde del PSC a Tarragona i candidat a les municipals, Josep Fèlix Ballesteros, ha arrencat l'acte cridant a "gratar" fins a l'últim vot indecís perquè la victòria dels socialistes el 28-A sigui "clara".

Compromís amb el món rural

En l'acte de la tarda a Lleida, Batet ha posat en valor els avenços del govern espanyol pel què fa a la "vertebració del territori" i la "igualtat d'oportunitats" de la població visqui on visqui: "Si vivim a la Vall d'Aran hem de tenir dret a fer-ho i tenir accés als serveis bàsics", ha dit, comprometent-se a les polítiques pel món rural.

Just abans, la cap de llista del PSC per Lleida, Montse Mínguez, ha assegurat que als lleidatans sempre els ha anat millor quan hi ha hagut governs "progressistes" tant a Catalunya com a Espanya. "Si volem avançar, el seu vot ha de ser socialista", ha afirmat la també primera tinent d'alcalde de Lleida. L'alcalde de la ciutat i candidata a la reelecció, Fèlix Larrosa, ha estat l'encarregat de presentar l'acte.