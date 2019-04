Batet demana un compromís dels partits per "desterrar la intolerància i el joc brut" de la campanya

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha demanat aquest divendres al vespre un compromís de tots els partits per "desterrar la intolerància i el joc brut" de la campanya. La cap de llista ha argumentat que en només 24 hores "hem vist coses que no són gaire edificants", en referència, entre altres coses, a la falsa agència de viatges que ha creat el PP per criticar l'ús privat de l'avió presidencial per part de Pedro Sánchez.

"No podem fer una campanya electoral o pretendre guanyar unes eleccions dividint la societat; no podem pretendre fer campanya insultant el contrincant", s'ha queixat la ministra des dels Jardins de Can Papiol de Vilanova i la Geltrú, també en una condemna velada de l'intent de boicot aquest dijous de l'acte de la cap de llista del PP a Catalunya, Cayetana Álvarez de Toledo, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Batet, amb tot, ha reivindicat la campanya "en positiu" i el joc net que assegura que s'han proposat els socialistes.

En la línia del que va ser l'acte d'inici de campanya, i del que serà la tònica habitual dels missatges fins al 28-A, Batet no s'ha estat d'assenyalar la "dicotomia" que els socialistes veuen en aquestes eleccions: un govern socialista o la triple dreta que "ens torna a portar 40 anys enrere". I no només en l'àmbit social i econòmic, ha afegit la candidata, advertint que PP, Cs i Vox volen "carregar-se autonomies i recentralitzar".

Després de reivindicar la proposta, per ara inconcreta, de Pedro Sánchez de "reforçar l'autogovern", la cap de llista ha fet una defensa aferrissada del diàleg."La política és l'instrument per resoldre problemes, i el màxim instrument per resoldre problemes és el diàleg", ha dit, cenyint com sempre aquest diàleg "dins marc constitucional i estatutari". "També en això es notaria la diferència entre el govern de dretes i el del PSOE", ha conclòs.

Al llarg de l'acte, de petit format, també ha intervingut el candidat del PSC a l'alcaldia Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, que ha destacat la capacitat del PSOE de demostrar que "hi ha una altra manera de fer política" en la qüestió catalana. "Davant d'un problema polític, calen solucions polítiques", ha reivindicat, afegint -això sí- que aquestes solucions s'han d'emmarcar "dins del marc constitucional". El míting l'ha iniciat Francesc Rica, secretari general de la UGT de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf.