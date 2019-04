Batet diu que molts votants independentistes avalarien un "reforç" de l'autogovern

La ministra i candidata del PSC al 28-A Meritxell Batet s'ha mostrat convençuda aquest dilluns que "un percentatge molt alt de ciutadans que en aquests moments estan votant forces independentistes [...] podrien veure's reconeguts en un reforç per l'autogovern". Així ho ha afirmat en un esmorzar informatiu organitzat per 'El Periódico' a Barcelona, on ha insistit que amb el PSOE a la Moncloa no hi haurà ni independència ni referèndum d'autodeterminació.

Batet ha defensat que la solució al conflicte català passa per "teixir un consens molt ampli per reforçar l'autogovern", una solució que creu que pot per generar un "consens molt transversal i majoritari". "No és un punt de màxims ni impossible", ha argumentat, i ha afegit que també s'enquadra en el marc legal vigent. La cap de llista ha avisat, en aquest sentit que només un govern encapçalat per Pedro Sánchez després del 28-A permetria avançar en aquesta direcció, i ha deixat clar que en aquestes eleccions no es decideix "entre autodeterminació o model constitucional: les opcions són 155 permanent [en referència a la proposta de PP i Cs] o autogovern en el marc constitucional", ha reblat.

La ministra no s'ha estat de referir-se a les paraules que l'encara president espanyol Pedro Sánchez va fer servir aquest cap de setmana per tancar a porta al dret a decidir. "Els partits independentistes saben que l'autodeterminació no té base jurídica. No hi haurà autodeterminació ni independència, en paraules de Sánchez: no és no", ha sentenciat. Segons ha resolt la candidata, "un acord ampli no es pot fer sobre bases inassumibles per als participants", com ho seria un referèndum d'autodeterminació que vulnerés la Constitució.

Batet ha defugit parlar de pactes postelectorals, argumentant que els socialistes estan centrats a obtenir una majoria prou àmplia per governar en solitari. Entre el públic hi havia el líder del PSC, Miquel Iceta; l'alcaldable socialista per Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, entre d'altres.

Aplaudeix el gest de Pascal contra Puigdemont

En el marc de l'acte, Batet ha aplaudit que l'exdirigent del PDECat Marta Pascal "hagi dit amb claredat que no es pot governar des de Waterloo", en al·lusió a l'exili de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La candidata socialista s'ha referit d'aquesta manera a les paraules de l'excoordinadora general del PDeCAT, que diumenge va obrir la porta a crear un nou partit que no estigui subordinat a Puigdemont per acudir a unes futures eleccions al Parlament. "Aprecio que hagi fet aquest pas i hagi dit amb claredat que no es pot governar des de Waterloo. Certament, arriba tard", ha apuntat Batet durant la seva intervenció.