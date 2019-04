Sánchez promet que si segueix governant "no hi haurà independència de Catalunya"

El programa del PSOE per al 28-A no té ni una sola referència a Catalunya. Ferraz ha diluït la seva aposta federal i s'ha limitat a proposar "unir Espanya", "cohesionar-la", amb polítiques socials. Però, malgrat això, Pedro Sánchez continua vertebrant bona part dels seus mítings en la resposta a l'independentisme. El president espanyol malda per donar una imatge de "centrista" i deixar clar que no té intenció de pactar a la primera de canvi amb ERC i Junts per Catalunya al Congrés, així com amb el PNB ni EH Bildu, per poder continuar a la Moncloa. En una entrevista a 'El Confidencial' aquest diumenge apunta que Ciutadans haurà de "revisar la seva estratègia" i acabarà sucumbint a pactar amb els socialistes.

Per deixar clara aquesta posició, Sánchez ha recuperat el "No és no" que va convertir en lema contra Mariano Rajoy, però ara per fer-lo servir contra els independentistes. Fa tres dies li va treure la pols i aquest diumenge l'ha tornat a fer servir en un míting a Saragossa. En resposta tant a l'extrema dreta de Vox com al PP i Ciutadans, però també a ERC i JxCat, el president del govern espanyol en funcions ha assegurat que el PSOE que va elaborar la Constitució defensarà "amb ungles i dents" l'autogovern i l'estat de les autonomies. En aquest sentit, ha garantit que si continua governant durant la pròxima legislatura "no hi haurà independència a Catalunya".

NO es NO. Con un gobierno socialista el #28A, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia en Cataluña y no se quebrará la #Constitución por Cataluña. NO es NO.



Apostamos por la convivencia y el diálogo dentro de la ley. #HazQuePase /❤ pic.twitter.com/zeZYtOvVNW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de abril de 2019

Sánchez ha reunit 1.700 persones al Palau de Congressos de Saragossa i ha estat acompanyat de la cap de llista del PSOE per Saragossa al Congrés, Susana Sumelzo; el candidat a la reelecció per a la presidència de l'Aragó, Javier Lambán, i la candidata a l'alcaldia de la capital aragonesa, Pilar Alegria. El líder socialista ha insistit que la resta de partits "saben perfectament que la independència no es produirà perquè la Constitució no ho permet, perquè la comunitat internacional ha donat l'esquena als líders independentistes i perquè els mateixos catalans no la volen".

També ha apostat per "blindar" el caràcter públic de les pensions, derogar la 'llei mordassa' i introduir la salut bucodental infantil al sistema públic de salut. En aquest sentit, ha reclamat el vot útil i una àmplia mobilització a favor del PSOE perquè és l'única formació que pot "sumar" enfront els tres partits de dretes.

El govern multiplica les mateixes consignes

En el mateix sentit s'ha expressat la portaveu de l'executiu espanyol en funcions, Isabel Celaá, des de Vitòria. La també ministra de Cultura, cap de llista per Vitòria el 28-A, ha assegurat que els socialistes no acceptaran "cap independència ni cap autodeterminació". "El pretès dret a d'autodeterminació mai serà moneda de canvi per a cap investidura", ha assenyalat.

Al seu torn, i des de la Festa de la Rosa del Vallès celebrada a Ripollet, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha avisat Vox, el PP i Ciutadans que "restar autogovern a una comunitat és obrir les portes de la resta" de comunitats, i ha censurat que la dreta només parli d'aplicar el 155 i de treure l'autogovern a Catalunya. "Això va d'evolucionar o retrocedir, ens hi estem jugant la convivència. La dreta vol que ens sotmetem, que ens humiliem", ha advertit el ministre, que ha acusat la dreta de voler recentralitzar Espanya.

La també ministra Meritxell Batet, cap de llista per Barcelona el 28-A, ha tornat a demanar diàleg dins de la llei i parlar dels problemes reals, perquè el conflicte no és alternativa". "Estem farts de la confrontació, farts de la crispació", ha afegit.