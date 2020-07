Batlle obre les portes de la nova confluència als alcaldes del PDECat "tips" de les "interferències" de Puigdemont

El dirigent d'Units per Avançar i tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat en una entrevista a Ràdio 4 que si tira endavant la seva proposta per liderar una confluència catalanista a Catalunya, deixarà les responsabilitats a l'Ajuntament. "Ho faria de manera endreçada", ha apuntat. Ha presentat el nou projecte com una via per sortir de l'actual situació de "bloqueig" i establir "ponts a banda i banda". "Fem una crida a la reconstrucció de tot el que s'ha anat trencant", ha assegurat, i ha obert les portes d'aquest moviment als alcaldes del PDECat "tips" de les "interferències" de l'expresident Carles Puigdemont.





Batlle s'ha referit així als alcaldes que han signat el manifest de suport a la direcció de David Bonvehí, que està en contra de la dissolució dins d'un nou partit. Ahir fins a 133 alcaldes i 54 líders locals del PDECat van signar un article afí a la cúpula de la formació per rebutjar la "dissolució" del Partit Demòcrata. "Hi ha bons gestors, alcaldes que han fet una bona feina als seus municipis i que coneixen el territori", ha elogiat, i ha assegurat que veu amb "perplexitat" la reordenació de Junts per Catalunya. Preguntat pel silenci d'Artur Mas, Batlle ha assegurat que "deu ser conscient dels immensos errors que ha comès".

El xoc entre Bonvehí i Puigdemont divideix el PDECat en dos blocs

El dirigent d'Units per Avançar ha criticat que l'actual Govern està "paralitzat" i "trencat" i que la presidència de Quim Torra està "absolutament amortitzada". Ha detallat que la idea de la nova confluència s'adreça a opcions que han "naufragat", com la de gent que porta anys defensant postulats independentistes que ara veu que no han permès avançar i la de gent que va defensar l'opció antiindependentista i que també ha quedat decebuda, i ha citat l'exemple concret de Cs, a qui acusa d'haver "dilapidat" el patrimoni d'haver sigut la força més votada. "Nosaltres som una opció de ponts", ha assegurat".

"Un error descomunal" la bronca pel català a TV3

Batlle s'ha referit, també, a les paraules de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que lamenta que a vegades veu "massa castellà a TV3" i assegura que s'ha donat un "toc d'atenció" a la cadena després de l'emissió de 'Drama', i les ha definit com un "error descomunal": "Em sembla vergonyós, la llengua no pot ser un factor de divisió". El dirigent d'Units per Avançar ha considerat que les paraules de la consellera "perjudiquen objectivament" el procés de la llengua: "Vaig pensar que no era possible haver arribat a aquest punt".