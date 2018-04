Bèlgica investiga un geolocalitzador col·locat al cotxe de Puigdemont

Bèlgica està investigant una balisa de geolocalització que es va trobar en el cotxe del President Carles Puigdemont al febrer. La denúncia es va produir ara fa gairebé dos mesos a Waterloo, segons han confirmat fons jurídiques al diari ARA. Les investigacions les està portant a terme la fiscalia de Brabant-Való, província al sud de Bèlgica, on Carles Puigdemont té la seva residència en el país.

"Estem investigant" a partir d'una denúncia de "l'entorn proper al senyor Puigdemont", expliquen aquestes fonts. La policia de la província van treure la balisa del vehicle, i actualment és una de la prova de la investigació. La fiscalia ara vol dirimir "d'on ve i qui la va col·locar", tot i que de moment, neguen haver obert cap dil·ligència contra autoritats espanyoles amb qui "de moment" encara no han tingut cap contacte. La balisa trobada a Waterloo, és diferent al sistema de geolocalització que es va utilitzar per seguir a Puigdemont fins a Alemanya on va ser detingut.