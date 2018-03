Bermúdez de Castro vaticina que el 155 s'estendrà "molt més enllà del 15 de juliol" si no hi ha president en dos mesos

El secretari d'Estat d'Administració Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha vaticinat aquest divendres que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya s'estendrà "molt més enllà del 15 de juliol" si no hi ha nou president de la Generalitat en dos mesos. El 15 de juliol és l' últim dia per investir un president abans d'eleccions després del ple d'ahir.

Així, Bermúdez de Castro ha recordat a La SER que el 155 es mantindrà fins que hi hagi un nou Govern amb "tots els consellers": per tant, molt més enllà de la data marcada a mitjans de juliol. Per al secretari d'Estat d'Administració Territorial, l'actual situació a Catalunya és "absolutament extraordinària": "El 155 és un fet puntual que s'ha d'acabat com abans millor, i perquè acabi hi ha d'haver un Govern legal", ha insistit. Per tant, ha demanat a "tots els partits que van obtenir la majoria" que formin un "govern que compleixi la llei" i es "deixin de jo jocs per intentar posar en qüestió el govern d'Espanya".

D'altra banda, ha assenyalat que no hi hagut contacte entre el govern espanyol i Jordi Turull, per la qual cosa entén que l'oferta de diàleg que el diputat va expressar ahir a l'Estat, en el seu discurs d'investidura, es va fer "en un pla personal, amb vistes al què pogués passar" a nivell judicial aquest divendres, i no en un "pla polític". Bermúdez de Castro ha assenyalat que el govern espanyol mantindrà el diàleg amb un govern "legal" a Catalunya.

Pel que fa a les interlocutòries de processament del jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, en què processa per rebel·lió Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Turull i 9 líders independentistes més, s'ha limitat a apuntar que "és un pas més en l'Estat de Dret, en un processament judicial que està obert": "Quan un grup de persones es posen al marge de la llei, l'Estat reacciona", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha assenyalat que la mesura de la qual el govern espanyol està "més satisfet" és haver acudit al Tribunal Constitucional (TC) per impedir la investidura de Carles Puigdemont. "Amb aquest punt de partida s'ha aconseguir que anem cap a un govern legal en un futur constitucional a Catalunya".