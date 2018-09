Bonvehí aposta per una coalició amb el PNB "i altres forces independentistes" a les eleccions europees

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha afirmat que la seva formació està disposada a concórrer al costat del PNB en els propers comicis europeus i ha apostat per una coalició en la qual hi hagi presents també "altres partits independentistes". "La unitat de l'independentisme català és important i ens agradaria que el PNB i altres partits independentistes acudíssim junts a les europees, si això jurídicament pot ser viable", ha dit, entrevistat a Radio Euskadi.

Bonvehí, que va ser present aquest passat divendres amb la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, en la inauguració del curs polític de la formació jeltzale a Zarautz, ha recordat que amb el PNB els uneixen "relacions històriques" i han compartit "visions econòmiques i socials molt semblants". També ha destacat la necessitat que existeixi "una bona relació" entre el lehendakari i els representants de les institucions catalanes perquè "Euskadi i Catalunya, en molts aspectes, han d'anar junts".

A més, ha descartat que existeixi en el seu partit ni a la Generalitat cap "malestar" per la visita d'Íñigo Urkullu a Oriol Junqueras (ERC), "que se cenyeix a una visita privada". "Per a nosaltres no hi ha tema", ha conclòs sobre aquesta visita a la presó.