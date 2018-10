Bonvehí defensa que la Crida sigui un "moviment transversal" i que reconegui que "desobeir per desobeir" no és la via

El president del PDECat, David Bonvehí, s'ha mostrat partidari aquest dilluns que la Crida sigui un "moviment transversal" i una mena de "paraigua" de l'independentisme, i no un "partit en el sentit clàssic". "Continuem apostant perquè la Crida sigui creada en aquest sentit", ha afirmat, tot i que ha marcat distàncies amb la fundació de la Crida d'aquest dissabte a Manresa, en què la direcció del PDECat no participarà. "Respectarem el que decideixin els fundadors", ha dit. En cas que decideixin que la Crida ha de ser un partit, ha afegit Bonvehí, caldrà veure què passa amb la formació i els seus militants. "Haurem de veure quina ideologia té, quines persones s'hi associen (...) No tindria sentit un altre partit si som les mateixes persones i tenim la mateixa ideologia", ha afirmat, i ha descartat la fi del PDECat i també una escissió de l'espai polític.

També s'ha referit a la ponència política que dissabte ha de presentar la Crida per explicar què proposa la nova iniciativa de l'expresident Carles Puigdemont per fer la república. Segons Bonvehí, per tal que en aquesta ponència s'hi senti còmode el PDECat, ha de reconèixer dos punts: que "desobeir per desobeir" no és el camí, però tampoc apostar només per "eixamplar la base" en el sentit de fer "tripartits d'esquerres" a Catalunya. Per a Bonvehí hi ha d'haver una via intermèdia, malgrat que ell mateix ha admès que encara no sap com definir-la. "Ha de ser fruit de la unitat de l'independentisme", ha dit, afegint que a parer seu ha d'incloure la voluntat d'arribar a un "referèndum pactat". Una aposta, ha recordat, que Puigdemont defensa en el seu llibre.

Bonvehí ha explicat que un cop es presenti el nou moviment, dissabte, el partit es posarà a treballar en l'encaix, que l'assemblea del juliol va encarregar a una comissió formada pels exconsellers a la presó Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, per l'exconseller a l'exili Lluís Puig i per Bonvehí mateix i la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras. La proposta que en sorgeixi serà sotmesa a votació de tots els associats, ha dit Bonvehí, que s'ha mostrat convençut que tots respectaran el que decideixi la majoria. "No veig que la meitat faci una cosa i l'altra una altra. No estem en aquest escenari", ha dit.

El PDECat manté el no als pressupostos de l'Estat

"No ens mourem d'on érem. Si no hi ha una proposta per resoldre el futur polític de Catalunya, no ens movem", ha defensat Bonvehí sobre els pressupostos de l'Estat. I ha afegit que quan el líder de Podem, Pablo Iglesias, va visitar Oriol Junqueras a Lledoners també es va veure amb els presos del PDECat, i ha remarcat que ahir el líder de la formació lila va mantenir una conversa telefònica amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo. "Celebrem el diàleg (...), però en els pressupostos no hi ha novetat", ha dit Bonvehí en relació a la negativa del PDECat a donar suport als comptes de Pedro Sánchez si no hi ha gestos amb Catalunya.

D'altra banda, també ha criticat que el Tribunal Suprem canviï de posició amb les hipoteques perquè afecta els bancs i, en canvi, no mogui fitxa en la qüestió de la causa contra l'1 d'Octubre i els presos polítics.

Dona relleu a la trobada a Waterloo

Bonvehí ha fet roda de premsa després de la reunió del comitè nacional del partit, en què han participat els consellers del Govern del PDECat i diputats al Parlament en el grup parlamentari de JxCat. No hi havia, però, la vicepresidenta, Míriam Nogueras, que ha estat l'enviada del partit a Waterloo, en la cimera convocada per l'expresident Carles Pugidemont a Waterloo.

El president del PDECat ha valorat que bona part de l'independentisme es reuneixi avui a Bèlgica –la CUP no hi ha anat– i ha afirmat que, a parer seu, seria una bona notícia que comencés a funcionar el Consell de la República.