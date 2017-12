La consellera Meritxell Borràs ha reaparegut públicament aquest dissabte a La Garriga, el primer míting en què ha participat des que va sortir de la presó d'Alcalá Meco. Aclamada per una cinquantena d'alcaldes del PDECat, Borràs ha rebut l'escalf dels seus companys de files com Marta Pascal i Miquel Buch i de dirigents locals com Albert Batet, David Font, Marta Madrenas o Marc Solsona. El míting ha estat un clam a favor del president, Carles Puigdemont, després que ERC hagi posat en dubte que pugui tornar a Catalunya. "Puigdemont sí que tornarà i ho farà gracies els vots que emetrem el dia 21 de desembre", ha assegurat la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, que ha estat la més explícita a respondre, implícitament, a ERC. El president, en canvi, ha defugit entrar al cos a cos amb els republicans però ha expressat el desig de tornar ben aviat a Catalunya. A través d'un vídeo gravat ha instat els alcaldes i alcaldesses a treballar en els seus municipis perquè no guanyin les eleccions el bloc del 155.

540x306 Lloveras (JxCat) replica a ERC: "El president Puigdemont tornarà gràcies als vots del 21-D" / JULIO DÍAZ / JXCAT Lloveras (JxCat) replica a ERC: "El president Puigdemont tornarà gràcies als vots del 21-D" / JULIO DÍAZ / JXCAT

Les primeres paraules públiques de la consellera han estat d'agraïment i per posar en valor el paper del món local en el referèndum i al llarg de tot el Procés. "Gràcies per les cartes i les postals, per un moment, em fèieu tastar la llibertat", ha expressat. I ha demanat que se segueixi enviant suport als que encara hi són -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart-. "Penso molt en ells. Hi he passat i sé el que és". Borràs, que és l'única consellera que no va a les llistes, ha evitat emetre un missatge més polític de cara el 21 de desembre.

Miquel Buch, membre de la candidatura de la llista de Junts per Catalunya, ha començat la seva intervenció agraint la presència de la consellera Borràs, amb qui ha admès que s'havia discutit per diversos projectes del món local quan exercia de consellera de Governació. "Tan de bo em pugui discutir amb tu sempre i quan sigui al servei de la ciutadania. Ho he trobat a faltar", ha confessat.

Ja en un to més polític, Buch ha reivindicat el paper dels alcaldes i alcaldesses en el Procés i ha criticat el govern espanyol per voler buidar de competències els municipis. S'ha compromès en seguir en aquesta direcció per tirar endavant la república. "No vam fallar l'1 d'octubre, no vam fallar el 9-N. No fallem ara i no fallarem", ha promès Buch. En la mateixa línia, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha remarcat que els alcaldes van tenir un paper clau en el referèndum de l'1 d'octubre mentre que l'alcaldessa de La Garriga, Mertixell Budó, ha recordat que és per aquest motiu que més de 700 alcaldes estan sent investigats. Al seu torn, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha puntualitzat que no tots els alcaldes són iguals: "Per l'1-O és va veure aquells que es posen al costat de al gent i els que volen reprimir la voluntat dels ciutadans".

O Puigdemont o Rajoy

En l'intent de captar el vot útil independentista en detriment d'ERC i la CUP, Junts per Catalunya presenta el 21-D com una dicotomia entre Puigdemont o Mariano Rajoy. Així ho ha fet l'alcalde de Valls i persona propera al president, Albert Batet, que ha assegurat que ha demanat el vot per Puigdemont alhora que recordava la violència policial de l'1-O, els empresonats i els investigats. Madrenas, al seu torn, ha demanat que es dipositi el vot a la candidatura de Junts per Catalunya, perquè segons ella, només així, Europa interpretarà que el projecte independentista continua. "¿Com ho interpretaria Europa que no guanyi Puigdemont? Que Catalunya s'està fent enrere del projecte que ha iniciat", ha assegurat.

Esgarrapar vots al PSC

JxCat creu que pot rascar vots al PSC per l'aliança de Miquel Iceta amb el PP i Ciutadans. És per això que en cada míting apareix el PSC com a blanc de crítiques també, al costat de Ciutadans i el PP. En aquesta ocasió, ha estat Buch que s'ha mostrat indignat davant el silenci d'un PSC que no contradiu al PSOE quan afirma que serà en funció del resultat del 21-D que s'aixecarà el 155.

Al seu torn, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha afirmat que l'estat espanyol està en "decadència" perquè s'estan "vulnerant" els drets d'expressió i de llibertat. A més, ha acusat el govern espanyol i la Fiscalia de construir un relat lluny de la realitat. Per demostra-ho, ha llegit un fragment de la querella contra el Govern en què es relata que el dia 27 d'octubre centenars d'alcaldes independentistes es van aplegar amb la vara al Parlament per "intimidar" els diputats de Junts pel Sí.

Morral, històric d'ICV, demana el suport a Puigdemont

Una de les mostres de la "transversalitat" de la candidatura de Junts per Catalunya és la presència de persones de l'entorn d'Esquerra i també d'ICV a les llistes. Aprofitant la reivindicació del món local, ha intervingut l'històric alcalde de Cerdanyola i d'ICV, Antoni Morral. Morral ha posat en valor la "unitat" per tirar endavant la "construcció de la república" i ha cridat a fer tot el possible perquè es "restauri la democràcia". "Donem suport al president Carles Puigdemont, volem que sigui allà on li toca ser, al Palau de la Generalitat", ha conclòs.