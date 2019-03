Borrell amenaça amb abandonar el plató davant les preguntes incòmodes d'un periodista alemany

El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, va perdre ahir els papers i va abandonar el plató de la televisió alemanya DW News, molest per les preguntes que l'entrevistador li feia sobre el Procés. El periodista qüestionava la independència de la justícia espanyola o la presó preventiva dels líders independentistes presos. La tensió va esclatar quan l'entrevistador li va preguntar per què Espanya no abordava una reforma de la Constitució que permetés l'autodeterminació si un 70% dels espanyols n’era partidari, segons es desprenia de les dades del CIS.

El ministre va negar aquestes dades i va afirmar que eren falses. "Pareu. Esteu mentint", va afirmar abans d'exigir que s'aturés la gravació. "No puc continuar així", va reblar el ministre, que es va treure el micròfon de la corbata i va sortir del plató. Segons explica DW News, després de debatre amb els seus assessors el ministre va optar per tornar i acabar l'entrevista. El titular d'Exteriors va recuperar el fil de la pregunta i va respondre que els catalans no havien anat al Congrés amb una proposta com van fer els bascos en el passat.

La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r — Andreu Jerez (@AndreuJerez) 27 de marzo de 2019

Això sí, abans de finalitzar va deixar anar a l'entrevistador: "Podries fer millor les preguntes". I el periodista li va replicar: "No soc aquí per fer-li preguntes que li agradin".