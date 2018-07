Borrell creu que si els mitjans catalans són independentistes "és difícil que l'opinió pública canviï"

El ministre d'Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha afirmat aquest dijous que els mitjans públics catalans tenen "un clar biaix a favor de l'opció independentista" i que, mentre això continuï sent així, és "difícil que l'opinió pública pugui canviar".

"Això no va canviar amb el 155 i això és important, perquè mentre els mitjans de comunicació que emeten en català siguin absolutament monocords a favor d'una determinada opció serà difícil que les opinions públiques canviïn", ha dit Borrell en una entrevista a 'Los desayunos de TVE '.

Borrell s'ha expressat així quan se li ha preguntat si continua pensant que, tal com va dir en el seu discurs del 8 d'octubre, els mitjans públics catalans són una "vergonya democràtica". Pel que fa a la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, el dia 9, ha dit "que el diàleg no es limitarà només a autodeterminació sí o no", sinó "que parlaran de més coses", i ha posat com a exemple les delegacions de la Generalitat a l'exterior.

Així, preguntat per si en aquesta reunió es pot parlar de tot, ha deixat clar que "no se li pot dir al senyor Torra del que no pot parlar", perquè és "un diàleg lliure entre dues persones". Això sí, ha afegit que "una cosa és el que el senyor Torra plantegi i una altra el que Sánchez repliqui".

També ha reivindicat el "mèrit de la diplomàcia espanyola" per haver aconseguit que cap govern "hagi comprat la història de la Catalunya oprimida i espremuda per un Estat opressor i neofranquista". No obstant això, ha admès que el relat dels independentistes sí que ha estat acceptat per part de l'opinió pública, mediàtica i fins i tot acadèmica internacional.

"Han estat a punt de guanyar la batalla per incompareixença del contrari", ha assenyalat, i s'ha proposat "corregir la decisió" de no haver forjat i presentat a l'exterior "el relat de l'Espanya constitucional, l'Espanya que és i no la qual pinten". Aquesta defensa d'un altre relat, ha dit, ja l'ha començat a fer el seu ministeri. "De manera una mica estrident, però calia fer-ho", ha admès, en al·lusió al xoc entre l'ambaixador als Estats Units, Pedro Morenés, i el president català, Quim Torra.

Borrell també ha parlat de l'arribada d'immigrants i ha afirmat que "fer bonisme està molt bé", però "no soluciona les causes profundes de la migració". "No n'hi ha prou només preocupant-nos d'on van els últims 60 que han arribat al port de Barcelona, i tothom sortint a la foto acollint-los, fent bonisme a l'arribada, que està molt bé: el problema són els centenars de milions que arribaran, naixeran i creixeran a l'Àfrica", ha subratllat.