Borrell recorrerà la reobertura de les delegacions a l'exterior de la Generalitat

El ministeri d'Exteriors presentarà un recurs contenciós administratiu en contra del decret de la Generalitat del 26 de juny passat per reobrir les delegacions catalanes a l'exterior. L'equip de Josep Borrell ja havia manifestat fa dos mesos que el Govern no s'havia cenyit a la llei i que era necessari que presentés un informe preceptiu –no vinculant–. Fa justament un mes, en una reunió a Madrid entre el titular d'Exteriors espanyol i el seu homòleg català, Ernest Maragall es va comprometre a presentar aquest informe. Però després de les vacances el ministeri d'Exteriors ha constatat que no el té sobre la taula i té intenció de presentar el recurs en contra del decret que restableix les delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, els Estats Units, Itàlia, Suïssa i França, clausurades arran de l'aplicació de l'article 155.

L'equip de Borrell denuncia que la Generalitat va comunicar al ministeri la creació d'aquestes delegacions només 24 hores abans d'adoptar el decret de creació, cosa que feia impossible emetre aquests informes que ara reclama. Segons el govern espanyol, Maragall va al·legar que en realitat no estava obrint cap nova delegació sinó reobrint les que el govern espanyol havia clausurat amb el 155. Ara bé, ara el ministeri al·lega que en la creació de delegacions després de l'entrada en vigor de la llei d'acció exterior de l'Estat del 2014 tampoc es van complir els tràmits legals.

El Govern no té cap intenció de modificar els seus plans. A través de Twitter ha garantit que el procés d'obertura de les delegacions seguirà el calendari previst.

El pla de govern d’ @exteriorscat segueix en marxa i el procés d’obertura de delegacions continuarà segons el calendari previst.

El @govern segueix determinat a portar la veu de Catalunya a Europa i al món. — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) 23 de agosto de 2018

El govern de Pedro Sánchez presentarà així els mateixos recursos que en el seu moment ja va presentar l'executiu de Mariano Rajoy. L'afer estava en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, durant l'aplicació del 155, va acabar arxivant-los perquè considerava que s'havia perdut l'objecte d'estudi en haver suprimit les delegacions a l'exterior.

"Cas omís dels reiterats advertiments"

Ara el ministeri recorda que durant el juliol la Generalitat ha restituït els delegats al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia i Suïssa i durant el mes d'agost ha convocat els concursos per nomenar els directors de les delegacions de França i els Estats Units sense haver presentat en cap moment els informes que reclama el govern espanyol d'acord amb la llei d'acció exterior. Considera així que Maragall ha fet "cas omís dels reiterats advertiments que se li han fet".

Per acabar, el ministeri recalca que en cap cas "es qüestiona la facultat del govern de la Generalitat d'establir delegacions a l'exterior per a l'exercici, dins de l'àmbit de les seves competències, d'activitats amb rellevància exterior", però emfatitza que "la creació d'aquestes delegacions ha d'ajustar-se al que estableix la llei de l'acció i del servei exterior de l'Estat". En aquest sentit, assegura que "lamenta haver de presentar recursos" però que "no se li deixa cap altra opció per preservar el mandat legal". "Aquest recurs no afectarà òbviament les 40 delegacions de la Generalitat que manté com a oficines comercials, les 13 oficines turístiques ni les 8 culturals, que s'han creat d'acord amb el procediment legal vigent", conclou.