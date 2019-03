Bosch demana a la comunitat internacional que "faci prevaldre la defensa de la democràcia"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha demanat a la comunitat internacional que "faci prevaldre la defensa de la democràcia". En una conferència a Reykjavík titulada 'Catalonia. What is happening?', el conseller ha considerat que cal assolir la República Catalana d'una manera "pacífica i civilitzada", ha reconegut que Catalunya té "molts elements fonamentals en comú amb Islàndia" i ha assegurat que els catalans "han d'aprendre molt del procés que ells han seguit" per ser independents. A la conferència hi han assistit diversos polítics islandesos, entre els quals el president del Parlament d'Islàndia, Steingrímur J. Sigfússon, i diputats com Rósa Björk i Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.

Bosch ha considerat que el judici de l'1-O "només posa més pressió al sistema judicial d'Espanya, a banda de la tensió que genera al sistema polític", i ha explicat que estaven preocupats pels seus "companys a la presó i a l'exili però també per Espanya", perquè "està cometent un error històric". En aquest sentit, el titular d'Acció Exterior ha aprofitat per denunciar que "el partit d'ultradreta [Vox] que està creixent a Espanya està utilitzant el judici per fer campanya electoral des del tribunal".



La conferència de Bosch s'emmarca en un viatge a Islàndia en què ha mantingut trobades amb diversos actors polítics i de la societat civil. Una de les trobades més destacades va tenir lloc divendres amb els representants de la majoria de partits del Parlament islandès, en concret del Partit de la Independència, el Moviment de l'Esquerra Verda, l'Aliança Socialdemocràtica, el Partit Pirata i el Partit Reformista. Segons un comunicat del departament d'Acció Exterior, els diputats islandesos van exposar la solidaritat amb la causa catalana i van qüestionar l'ús de la violència de la policia espanyola.