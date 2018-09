Bosch va intentar incorporar Graupera al projecte d'ERC abans de renunciar

El taulell de joc electoral de Barcelona canvia, aquests dies, a una velocitat de vertigen. La confirmació que l’ex primer ministre francès Manuel Valls presentarà batalla contra Ada Colau va agafar el relleu, dimarts, de l’última sacsejada: la decisió d’ERC de substituir Alfred Bosch com a alcaldable per l’encara conseller d’Afers Exteriors, Ernest Maragall. Abans de prendre aquesta decisió, però, Bosch havia protagonitzat altres moviments. Tal com ha pogut saber l’ARA, va oferir al filòsof Jordi Graupera d'incorporar-se al seu projecte.

L'oferta va ser, de fet, la seva resposta quan Graupera va contactar amb ell, encara des de Nova York, per explicar-li la seva iniciativa de fer unes primàries obertes de l'independentisme a Barcelona. Bosch li hauria proposat, llavors, no crear un nou projecte independentista, sinó incorporar-se al d'ERC, que, segons les enquestes dels republicans, era la llista que podia disputar-li l'alcaldia a Ada Colau. Algunes fonts consultades per aquest diari asseguren que l'oferiment es va repetir més cops, fins i tot poques setmanes abans de la renúncia, però l'entorn de Bosch limita l'oferta a una sola conversa i assegura que no es va parlar d'un lloc concret a la llista per a Graupera. Fonts de la direcció d'ERC expliquen que coneixien els contactes i ho emmarquen en la voluntat del partit d'obrir les seves candidatures. En tot cas, remarquen les mateixes fonts, l'acostament a Graupera no va incidir en el relleu de Bosch.

Els republicans van marcar distància públicament des del primer moment amb la iniciativa de les primàries. "Des d’ERC ja hem dit que la nostra aspiració no és anar sols sinó fer de paret mestra”, assegurava Bosch en una entrevista a aquest diari poc després de ser proclamat alcaldable per deixar clar que no tenien intenció d'integrar-se en cap altre moviment sinó que eren els republicans els que estaven disposats a sumar altres propostes, com la del mateix Graupera.

Durant aquella conversa des de Nova York, que ja es va produir abans de la conferència que va pronunciar Bosch a l’Escola Industrial a l’abril –durant la qual va fer una crida a confrontar models de ciutat abans de parlar d’enteses polítiques–, Graupera va deixar clar que no entraria en cap llista que no fos la que resultés de les primàries. I, de fet, segueix endavant amb la iniciativa tot i el rebuig de les diferents formacions a prendre-hi part. Les primàries compten amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana i tenen assegurades candidatures com la del mateix Graupera o la del regidor no adscrit Gerard Ardanuy, de Demòcrates.

A les files d’ERC s’espera ara que, durant els pròxims dies, Maragall confirmi oficialment que accepta el repte d’encapçalar la llista, tal com va avançar l’ARA. A partir d’aquí, caldrà definir quins noms s’hi integren. El partit debat internament possibilitats com la d’incorporar Raül Romeva a la candidatura –tot i que hi ha veus que ho desaconsellen–. Segons diverses fonts consultades, Romeva era un dels més ben situats per encapçalar la llista si no l’haguessin tornat a empresonar.

Qui més implicat està en l’elaboració de la llista per part de la direcció nacional és el secretari general adjunt, Lluís Salvadó, i aquests dies sonen amb força noms com el de l’actual diputat al Parlament Ruben Wagensberg. El partit també hauria sondejat la periodista Txell Bonet, que és la companya de Jordi Cuixart. De fet, els republicans tenen el compromís de fer llistes cremallera, i per tant el número dos l’hauria d’ocupar una dona.

Veus crítiques

La renúncia de Bosch i la designació pràcticament automàtica d'Ernest Maragall com a candidat, però, no va agradar a una part de la militància. En l'assemblea extraordinària de la setmana passada ja hi va haver veus crítiques amb la decisió, especialment perquè s'obviava la decisió de les bases, que al març havien escollit el candidat en primàries. Segons ha sabut l'ARA, aquest dijous diversos militants han decidit fer el pas i presentar una candidatura alternativa a Maragall. L'encapçalarà Xavier Martínez Gil amb la intenció de denunciar la "imposició" per part de la direcció del nou candidat. No són afins a Bosch –que va acceptar públicament la decisió d'ERC assegurant que Maragall és "millor candidat" que ell–, sinó crítics amb la direcció republicana. Tenen temps fins al 10 d'octubre per recollir els 139 avals necessaris.