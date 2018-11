Bosch reclama unitat d’acció amb el Consell per la República

La política exterior del govern de la Generalitat s’ha convertit en un sistema planetari on no quedava del tot clar qui era el sol al voltant del qual havien d’orbitar la resta de planetes. Amb Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret exiliats a Brussel·les, la internacionalització del Procés va agafar embranzida. L’expresident Puigdemont s’ha convertit en algú a qui els ciutadans belgues i periodistes internacionals reconeixen pel carrer, un actiu valuós per a una missió que, al mateix temps, és part de les tasques del Govern de Quim Torra i concretament d’una de les carteres d’ERC. Ara aquesta responsabilitat és del nou conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, però el seu predecessor, Ernest Maragall, havia topat amb algun obstacle a l’hora de coordinar-se amb Waterloo. Aquesta situació ha canviat, com a mínim per ara. Tot just arribat al càrrec i des de Brussel·les, Bosch demana unitat d’acció al Consell per la República. Això sí, reivindicant que és ell qui pilotarà la política exterior.

En una entrevista a l’ARA, Maragall va dir que no havia pogut anar a veure “amb llibertat” l’expresident Puigdemont “pel debat entre JxCat i ERC”. En canvi, Alfred Bosch va assegurar ahir que “tots els agents que estiguin implicats en la internacionalització” han de parlar i s’han d’entendre. Per això, abans fins i tot de reunir-se amb tots els delegats que la Generalitat té a l’exterior -Londres, París, Washington, Ginebra (que cal acabar de reobrir), Roma, Berlín i Brussel·les-, va trobar-se amb Puigdemont. I l’expresident ho ratificava amb un tuit que també amagava un dard a Maragall: “Moltes gràcies, conseller Alfred Bosch, per aquesta primera visita d’un conseller d’Exteriors al Consell per la República”.

“Imatge d’unitat”

La responsabilitat principal de Bosch és encarregar-se de la imatge de Catalunya a l’exterior, però ahir també va admetre que, de portes endins, cal “donar imatge d’unitat” perquè “tothom ho agraeix”. Però alhora, el nou responsable de la cartera d’Acció Exterior va deixar clar al voltant de qui han d’orbitar la resta d’agents: “Qui té la competència és el Govern”. A partir d’aquí, va dir, el Consell per la República “té tot el suport” de l’executiu. “El que no farem és dir com s’ha d’organitzar, són els components d’aquest consell els que ens aniran explicant quins són els seus plans”, va afegir.

La intenció de Bosch és visitar tots els exiliats. També Anna Gabriel i Marta Rovira. A banda d’això, el conseller va dibuixar com a principals línies d’actuació recuperar, consolidar i expandir la presència catalana a l’exterior. Per això, a part d’acabar el procés de reobertura de la delegació a Suïssa, va destacar la voluntat d’arribar als cinc continents amb l’obertura de noves delegacions.

El nou conseller també va deixar clar que vol aconseguir amplificar al màxim els altaveus perquè es conegui la repressió i la situació que es viu a Catalunya a tot el món: “Encoratjarem tots aquells que siguin sensibles perquè puguin seguir de prop el procés judicial”, va concloure. També va reivindicar la voluntat d’avançar cap a la celebració d’un referèndum i cap al dret a decidir.

I tot això malgrat els avisos del ministeri d’Exteriors espanyol de Josep Borrell. Bosch va mantenir en peu l’oferta de reunir-s’hi perquè “cal parlar amb els oponents”. Va posar ordre així en dos dels seus grans reptes a Exteriors: entendre’s amb Waterloo i contrarestar l’estratègia de Borrell.

Els insults a Puigdemont a Waterloo

Un grup reduït de simpatitzants de Jusapol van insultar ahir Carles Puigdemont i els vigilants que custodien la seva residència a Waterloo. En un vídeo publicat per Vozpópuli es veu com quatre o cinc persones increpen els vigilants de la residència, que els impedeixen accedir a la casa i criden l’atenció a una de les dones perquè s’enfila a un dels pilons de l’entrada. Aleshores un dels simpatitzants s’enfronta a crits amb el guàrdia de seguretat i li retreu que protegeixi “una rata fastigosa”. En el vídeo també s’aprecia com algú crida: “Mira la casa del fill de puta!” Fonts de l’entorn de l’expresident van explicar a l’ACN que la policia belga ja havia identificat aquestes persones.