Boya i Gabriel sol·liciten a Llarena que declari el director del CatSalut per corroborar el nombre de ferits de l'1-O

Mireia Boya i Anna Gabriel, investigades per rebel·lió al Tribunal Suprem, han sol·licitat al jutge Pablo Llarena que ordeni noves diligències en la causa, entre les quals citar a declarar el director general del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, per corroborar la xifra de ciutadans ferits durant el referèndum de l'1 d'octubre i rebatre la versió de Diego Pérez de los Cobos. El coordinador del dispositiu policial de l'1-O va negar el nombre de víctimes de la violència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seva declaració com a testimoni davant Llarena.

En l'escrit que van presentar aquest dilluns, a més, les defenses de les exdiputades de la CUP també demanen al magistrat instructor que citi a declarar els observadors internacionals de la votació, que van fer acte de presència el mateix 1 d'octubre als col·legis electorals i van supervisar l'organització del referèndum. També sol·liciten a Llarena que la policia judicial adscrita al Suprem elabori un informe sobre els comiats d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil des de diferents punts de l'Estat cap a Catalunya al crit d''A por ellos'.