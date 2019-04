Boya participarà en l'acte final de campanya del Front Republicà

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya intervindrà en l'acte final de campanya de les eleccions espanyoles que el Front Republicà, la coalició de Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya, celebrarà el divendres 26 d'abril a les vuit del vespre a l'auditori de les Basses de Barcelona. Serà el primer acte públic en què Boya participarà des que el 29 de març va anunciar que deixava la direcció de la formació, on exercia de portaveu del secretariat nacional, pels atacs psicològics que rebia des de la seva època com a diputada d'un company de partit.

Mireia Boya deixa la direcció de la CUP per l'"agressió psicològica continuada" d'un company de partit

Boya, militant de Poble Lliure, ha reconegut a l'ARA que la coalició encapçalada per l'ex secretari general de Podem li ha ofert tenir un paper actiu en la campanya, però que només ha accedit a participar en aquest últim acte per donar un impuls a la candidatura. "Crec que el 28 d'abirl el millor que es pot fer és votar Front Republicà", remarca la dirigent aranesa. L'exdiputada ha optat per mantenir-se en un segon pla i cuidar-se, com ja va anunciar en la carta en què explicava els detalls de la renúncia, perquè considera que "és incompatible amb prendre part en campanyes electorals".

La participació de Boya en aquest acte no incompleix l'acord a què va arribar Poble Lliure amb la CUP, que va demanar que regidors, candidats a les municipals i representants del mateix secretariat i del consell polític no integressin la candidatura ni intervinguessin en actes electorals. L’objectiu era no tensar més la corda enmig de la crisi interna que viu l’organització, arran de la tempesta que va suposar la decisió de Poble Lliure de concórrer a les eleccions, tot i que la militància de la CUP ho va rebutjar.