Boye denuncia a la policia un assalt al seu despatx durant la nit

L'advocat de Carles Puigdemont i Quim Torra, Gonzalo Boye, ha denunciat aquest divendres que uns desconeguts han entrat al seu despatx de Madrid durant la nit. "Ho han regirat tot", ha lamentat l'advocat, que explica a l'ARA que ha presentat una denúncia davant el Cos Nacional de la Policia i que diversos agents s'han personat al despatx per investigar els fets.

Nos han entrado en el despacho durante la noche...todo revuelto pero no sabemos si también iban para robar mientras la empresa de alarma informó que no había “indicios de intrusión”. Si piensan que nos van a intimidar lo llevan claro — Gonzalo Boye (@boye_g) January 17, 2020

Boye ha apuntat que no sap si li pretenien robar perquè no semblen haver-se emportat res de valor (tampoc ordinadors), més enllà de "destrossar" el servidor: "Tots els cables del servidor estan trencats". A més, ha explicat que l'empresa d'alarma els ha dit que no hi ha "indicis" d'intrusió. "No ens intimidaran", ha asseverat l'advocat, que s'ha preguntat a Twitter "què serà el següent": "¿Casa meva, la meva família?".

El president Quim Torra i l'expresident Carles Puigdemont han expressat suport al lletrat a través de Twitter. "Ni així aconseguiran frenar la nostra determinació", ha assegurat el cap de l'executiu, mentre que Puigdemont, al seu torn, ha reblat: "Una intimidació inacceptable".

Intolerable però ni així aconseguiran frenar la nostra determinació. Una abraçada @boye_g i @isaelbal https://t.co/PGOma3uZKs — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 17, 2020

Al mes d'octubre, la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Policia Nacional va escorcollar tant el domicili com el despatx de Boye a Madrid, seguint ordres de l'Audiència Nacional, que el va citar a declarar en el marc d'una trama de presumpte blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic. En aquell moment, Boye va denunciar que l'escorcoll es va centrar a "copiar correus electrònics" i obtenir "tota la informació" del seu mòbil. "Res relacionat amb el motiu" de l'escorcoll, va criticar. El diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu s'hi ha referit en una piulada.