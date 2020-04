Buch acusa l'Estat de riure's de la història de Catalunya amb l'enviament de 1.714.000 mascaretes

Al conseller d'Interior, Miquel Buch, li sembla que en política les casualitats no existeixen. I, així, que l'Estat hagi enviat 1.714.000 mascaretes a Catalunya perquè siguin repartides a partir de dimarts –durant el retorn a la feina dels treballadors a qui se'ls acabi el confinament total– és, en la seva opinió, una mofa històrica. Buch considera que aquesta xifra, coincident amb l'any de la capitulació de Barcelona i Cardona i el final de la Guerra de Successió, ha estat triada a propòsit i que això és "inadmissible".

Així s'ha expressat en la roda de premsa d'aquest dilluns, en la qual ha recordat que el 1714 és un any de record ingrat per als catalans: la victòria borbònica va comportar la implantació de la monarquia absoluta i, dos anys més tard, l'abolició de les institucions catalanes per mitjà del Decret de Nova Planta. Uns fets que encara es rememoren en l'imaginari col·lectiu cada 11 de setembre; una diada nacional que commemora una derrota militar. Buch ha afirmat que la xifra 1.714 és "simbòlica, però també nefasta", i ha enviat el següent missatge al govern espanyol ( gobierno de España, com sempre destaca, en castellà, el conseller): "Així tampoc".

Buch fins i tot ha anat més enllà i ha aventurat que "si a algú se li acut que la pròxima xifra de mascaretes, tests o el que sigui tingui a veure amb el 1939 –any de la victòria franquista a la Guerra Civil i inici de la dictadura– no els ho permetrem", ha exclamat. "Amb la història dels catalans no s'hi juga", ha dit.

Debat encès a les xarxes

La xifra de mascaretes és coneguda des d'ahir, i alguns dirigents de l'entorn de Junts per Catalunya ja la van fer córrer per les seves xarxes socials. El més destacat va ser el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.

No tenen cap respecte per Catalunya

Però avui, després de la intervenció de Buch en la roda de premsa televisada, la indignació ha arribat en sentit contrari. Des d'Esquerra Republicana, els socis de govern de JxCat, Gabriel Rufián ha tirat d'ironia.

I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha queixat a les xarxes per l'actitud del conseller d'Interior i ha instat la Generalitat a rectificar.